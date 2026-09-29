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Hanna y Fay avanzan por el Atlántico: ¿representan alguna amenaza para tierra?

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán,

29 de septiembre de 2026 - 4:23 PM

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Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense que muestra la localización de la tormentas Hanna y Fay que avanzan por el Atlántico central sin representar por ahora una amenaza para tierra. (NOAA-NHC)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las tormentas tropicales Hanna y Fay avanzan por el Atlántico central sin representar por ahora una amenaza para tierra, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

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Hanna mantiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) mientras avanza hacia el sureste a 24 kilómetros por hora (15 millas).

El sistema se encontraba a unos 1,745 kilómetros (1,085 millas) al este-noreste de las Bermudas y a unos 1,740 kilómetros (1,080 millas) al oeste de las Azores, según el último boletín oficial.

El NHC prevé que Hanna mantenga su desplazamiento hacia el este-sureste durante los próximos uno o dos días y después gire hacia el este-noreste, con pequeñas fluctuaciones en su intensidad durante los próximos días.

El organismo pronostica, además, que Hanna probablemente se convierta en un ciclón postropical hacia la segunda mitad de esta semana.

Entre tanto, Fay, que se ha disipado en dos ocasiones y posteriormente ha vuelto a fortalecerse, continúa avanzando hacia el suroeste sobre el océano Atlántico con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas).

A las tormentas y huracanes del Atlántico se les llama por una lista de nombres que ha establecido la Organización Meteorológica Mundial. Cada seis años se repiten los mismos nombres, con la excepción de aquellos que son retirados tras causar muerte y pérdidas materiales cuantiosas. Wilfred es otro de los nombres. En la imagen el pronóstico de trayectoria de la tormenta con ese nombre en 2020. No afectó tierra.
1 / 22 | Estos son los nombres de tormentas y huracanes para este 2026. A las tormentas y huracanes del Atlántico se les llama por una lista de nombres que ha establecido la Organización Meteorológica Mundial. - Giorgio Viera

La tormenta se encontraba a unos 2,360 kilómetros (1,465 millas) al oeste-suroeste de las Azores y avanzaba hacia el suroeste a 20 kilómetros por hora (13 millas).

El NHC prevé que Fay mantenga un movimiento hacia el suroeste o suroeste-oeste durante los próximos días, con un aumento de su velocidad de desplazamiento

Se espera, además, que la tormenta se debilite durante el próximo día y se convierta en un ciclón postropical en las próximas 36 horas.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos.

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño.

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Breaking NewsTormentas en Estados UnidosCentro Nacional de HuracanesEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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