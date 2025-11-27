Opinión
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incendio destruye 1,500 chozas en una barriada en la capital de Bangladesh

Los bomberos necesitaron 16 horas para controlar el fuego en el asentamiento de Korail

27 de noviembre de 2025 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según datos oficiales, alrededor de 60,000 familias, muchas de ellas refugiados climáticos, viven en la barriada Korail. (Rajib Dhar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Daca - Un incendio en una abarrotada barriada en el corazón de la capital de Bangladesh destruyó o causó daños en 1,500 chozas, dejando a miles de personas sin hogar, informaron las autoridades el miércoles. No se han reportado víctimas.

RELACIONADAS

El incendio, que comenzó el martes por la noche en el asentamiento irregular de Korail en Daca, fue sofocado el miércoles después de 16 horas, dijo Rashed Bin Khalid, un funcionario de guardia del Departamento de Servicio de Bomberos y Defensa Civil.

El director del servicio de bomberos, el teniente coronel Mohammad Tajul Islam Chowdhury, afirmó que alrededor de 1,500 viviendas precarias fueron quemadas o dañadas en el incendio y miles de personas quedaron sin hogar.

Según datos oficiales, alrededor de 60,000 familias, muchas de ellas refugiados climáticos, viven en una barriada que abarca más de 65 hectáreas (160 acres). El asentamiento se extiende por los exclusivos vecindarios de Gulshan y Banani en Daca, y está rodeado de edificios residenciales y de oficinas de gran altura.

Una densa humareda cubrió el área mientras las llamas envolvían las viviendas durante la noche.

Los residentes que perdieron sus hogares estaban desesperados el miércoles por recuperar sus pertenencias mientras buscaban entre los escombros.

Los bomberos dijeron que los estrechos callejones les complicaron el acceso al área.

Daca, una ciudad de 10.2 millones de habitantes en 2024, tiene cientos de barrios irregulares a los que emigran personas de las zonas rurales de Bangladesh debido a la pobreza y la explotación. Los desastres inducidos por el clima también los empujan a los barrios improvisados de la ciudad, donde viven de trabajos informales como conducir rickshaws y trabajar como empleadas domésticas y limpiadores.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

