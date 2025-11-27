Incendio destruye 1,500 chozas en una barriada en la capital de Bangladesh

Daca - Un incendio en una abarrotada barriada en el corazón de la capital de Bangladesh destruyó o causó daños en 1,500 chozas, dejando a miles de personas sin hogar, informaron las autoridades el miércoles. No se han reportado víctimas.

El incendio, que comenzó el martes por la noche en el asentamiento irregular de Korail en Daca, fue sofocado el miércoles después de 16 horas, dijo Rashed Bin Khalid, un funcionario de guardia del Departamento de Servicio de Bomberos y Defensa Civil.

El director del servicio de bomberos, el teniente coronel Mohammad Tajul Islam Chowdhury, afirmó que alrededor de 1,500 viviendas precarias fueron quemadas o dañadas en el incendio y miles de personas quedaron sin hogar.

Según datos oficiales, alrededor de 60,000 familias, muchas de ellas refugiados climáticos, viven en una barriada que abarca más de 65 hectáreas (160 acres). El asentamiento se extiende por los exclusivos vecindarios de Gulshan y Banani en Daca, y está rodeado de edificios residenciales y de oficinas de gran altura.

Una densa humareda cubrió el área mientras las llamas envolvían las viviendas durante la noche.

Los residentes que perdieron sus hogares estaban desesperados el miércoles por recuperar sus pertenencias mientras buscaban entre los escombros.

Los bomberos dijeron que los estrechos callejones les complicaron el acceso al área.

Daca, una ciudad de 10.2 millones de habitantes en 2024, tiene cientos de barrios irregulares a los que emigran personas de las zonas rurales de Bangladesh debido a la pobreza y la explotación. Los desastres inducidos por el clima también los empujan a los barrios improvisados de la ciudad, donde viven de trabajos informales como conducir rickshaws y trabajar como empleadas domésticas y limpiadores.

