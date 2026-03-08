Jefe de Seguridad iraní asegura que varios soldados estadounidenses fueron capturados

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que varios soldados estadounidenses han sido capturados y acusó a Washington de mentir sobre sus bajas en el actual conflicto.

“Mienten al decir que cinco o seis soldados estadounidenses han sido asesinados. Después, con el pretexto de un accidente, también aumentan el número de muertos”, dijo Lariyani en persa en su cuenta de X.

En un segundo mensaje, difundido también en X pero en inglés, reiteró lo dicho antes y sostuvo que se le había informado sobre la presunta captura, sin dar más detalles.

“Se me ha informado que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros. Pero los estadounidenses dicen que murieron en combate. A pesar de sus esfuerzos inútiles, la verdad no es algo que puedan ocultar por mucho tiempo”, señaló.

Lariyani, jefe de Seguridad de Irán y figura clave del aparato político del país, no ofreció detalles sobre el número exacto de militares supuestamente capturados ni sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Israel se embarcó hace una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hezbollah se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab.

En Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida en la noche de este sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.