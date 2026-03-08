Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Jefe de Seguridad iraní asegura que varios soldados estadounidenses fueron capturados

No se ofrecieron detalles sobre el número exacto de militares capturados ni sobre el lugar donde habrían sido apresados

8 de marzo de 2026 - 9:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Irán aseguró, a través de su secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que seis soldados estadounidenses permanecen bajo su custodia luego de ser capturados en combate. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que varios soldados estadounidenses han sido capturados y acusó a Washington de mentir sobre sus bajas en el actual conflicto.

“Mienten al decir que cinco o seis soldados estadounidenses han sido asesinados. Después, con el pretexto de un accidente, también aumentan el número de muertos”, dijo Lariyani en persa en su cuenta de X.

En un segundo mensaje, difundido también en X pero en inglés, reiteró lo dicho antes y sostuvo que se le había informado sobre la presunta captura, sin dar más detalles.

“Se me ha informado que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros. Pero los estadounidenses dicen que murieron en combate. A pesar de sus esfuerzos inútiles, la verdad no es algo que puedan ocultar por mucho tiempo”, señaló.

Lariyani, jefe de Seguridad de Irán y figura clave del aparato político del país, no ofreció detalles sobre el número exacto de militares supuestamente capturados ni sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Israel se embarcó hace una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hezbollah se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras el ataque, que se estima dejó unos 165 muertos, en su mayoría niñas.Atacar escuelas sería una clara violación de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, afirmó Elise Baker, abogada del Atlantic Council, un "think tank" sin ánimo de lucro con sede en Washington.
1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press

En Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida en la noche de este sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudí, Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
