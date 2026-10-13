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¡La broma le salió cara! Multan a una rusa por crear una foto falsa de un oso para asustar a sus vecinos

La imagen se tornó viral, por lo que la Policía recibió múltiples llamadas de “socorro”

13 de octubre de 2026 - 9:52 AM

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La imagen publicada asustó a sus vecinos, que solicitaron ayuda a la policía local. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Moscú - La Justicia rusa impuso una multa de 15,000 rublos (179 dólares) a una mujer que generó con inteligencia artificial (IA) la foto de un oso y asustó a los vecinos de su localidad, en momentos en que Rusia sufre una invasión de estos animales y se han reportado múltiples ataques a humanos.

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Según indicó en Telegram el servicio de prensa de los Tribunales de la región de Amur, un juez de paz del distrito judicial Magdaganinski multó a la mujer por publicar la foto del oso generada con una red en las redes sociales.

La imagen publicada asustó a sus vecinos, que solicitaron ayuda a la policía local.

La causa judicial indica que en septiembre pasado la mujer, residente de Magdagachi, quiso hacer una broma a su amiga y generó con ayuda de la red ChatGPT la foto de un oso que deambulaba por una de las calles de la localidad, tras lo cual le envió la foto.

Sin embargo, la broma fue tomada en serio por otras personas y la imagen se tornó viral, por lo que la policía recibió múltiples llamadas de socorro.

Una de las vecinas de la localidad comentó que tras ver la foto durante todo el día no se atrevió a salir de su casa para hace las compras.

La información llegó hasta la autoridad local que llamó a su vez a cazadores y especialistas para dar caza al animal.

Tras el incidente la mujer llamó a la policía y confesó que la foto había sido generada por IA. Durante el juicio admitió su responsabilidad y expresó su arrepentimiento, al explicar que solo intentaba bromear.

La corte consideró como atenuantes que su confesión y arrepentimiento, por lo que bajó considerablemente el monto de la multa, establecida por la ley en 30.000 rublos (358 dólares), y no le confiscó el teléfono móvil en el que generó la foto.

Este incidente adquiere mayor relevancia debido al gran número de choques entre osos y humanos durante la última temporada, que ha provocado la muerte de al menos 26 personas desde marzo pasado, siendo las regiones de Krasnoyarsk e Irkutsk la más afectadas, con 7 víctimas en cada una.

Debido a ello las autoridades rusas lanzaron a principios de mes una campaña de caza de estos animales en el marco de la cual solo en Krasnoyarsk han sido abatidos 982 plantigrados.

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Breaking NewsRusiaInteligencia artificialAnimalesOso
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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