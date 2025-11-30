León XIV reitera su insistencia en la solución de los dos Estados para resolver el conflicto palestino-israelí

El papa León XIV reafirmó el domingo la insistencia de la Santa Sede en la solución de dos Estados para resolver el conflicto palestino-israelí, afirmando en su primera conferencia de prensa en el aire que es la “única solución” que puede garantizar la justicia para ambas partes.

León hizo estos comentarios mientras volaba de Estambul a Beirut para la segunda y última etapa de su viaje inaugural como papa. Aunque León ha estado respondiendo a las preguntas de los periodistas en reuniones informales en su casa de campo, el breve encuentro marcó su primera conferencia de prensa como papa y siguió la tradición de sus predecesores de aprovechar sus viajes al extranjero para interactuar con los medios de comunicación.

Debido al corto vuelo, la rueda de prensa se limitó a dos preguntas de periodistas turcos. Cuando León regrese a Roma el martes, el encuentro será presumiblemente más largo.

PUBLICIDAD

El papa estadounidense fue preguntado por sus conversaciones privadas con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a su llegada a Ankara y si hablaron de las guerras de Gaza y Ucrania.

León confirmó que sí, y afirmó que Turquía tenía un “importante papel que desempeñar” en ambos conflictos, señalando que el gobierno de Erdogan ya había ayudado a facilitar negociaciones de bajo nivel entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra.

“Desgraciadamente aún no hemos visto una solución. Pero hoy hay nuevas propuestas concretas para la paz”. Dijo que la Santa Sede espera que Erdogan prosiga su diálogo con Ucrania, Rusia y Estados Unidos para ayudar a alcanzar un alto el fuego y poner fin a la guerra de casi cuatro años.

En cuanto a Gaza, repitió la posición de larga data de la Santa Sede en apoyo de una solución de dos Estados para Israel y los palestinos. La creación de un Estado palestino en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza se considera desde hace tiempo a nivel internacional como la única forma de resolver el conflicto.

La Santa Sede había reconocido un Estado palestino en 2015, pero el impulso a favor de una solución de dos Estados recibió un nuevo impulso este año durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Varios países más reconocieron formalmente un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU.

“Sabemos que en este momento Israel no acepta esta solución, pero la vemos como la única que puede ofrecer una solución al conflicto que viven”, dijo. “También somos amigos de Israel e intentamos con ambas partes ser una voz mediadora que pueda ayudar a acercarles a una solución con justicia para todos”.

PUBLICIDAD

No hubo respuesta inmediata de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu lleva mucho tiempo afirmando que la creación de un Estado palestino recompensaría a Hamás y acabaría dando lugar a un Estado aún mayor dirigido por Hamás en las fronteras de Israel.

A principios de mes, Netanyahu afirmó que la oposición de Israel a un Estado palestino “no ha cambiado ni un ápice” y no se ve amenazada por presiones externas o internas.

“No necesito afirmaciones, tuits ni sermones de nadie”, afirmó.

León había evitado toda mención directa al conflicto de Gaza durante su estancia en Turquía. Y en sus breves declaraciones a los periodistas para resumir su viaje hasta el momento, omitió toda referencia a su visita a la Mezquita Azul de Estambul, su compromiso más visible con la mayoría musulmana de Turquía.

León se centró más bien en el principal motivo de su visita a la región: conmemorar el 1700 aniversario de una importante reunión de obispos de todo el Imperio Romano celebrada en el año 325 d.C. en la actual Iznik (Turquía). Allí, los obispos acordaron un credo común, o profesión de fe.

El Credo de Nicea sigue siendo recitado hoy por millones de cristianos de todo el mundo y, a pesar de los cismas y otras divisiones, es un raro punto de acuerdo entre los creyentes católicos, ortodoxos y la mayoría de los protestantes.

León participó en una conmemoración del Concilio de Nicea en Iznik y, por lo demás, pasó su estancia en Estambul reunido con varios patriarcas ortodoxos. Durante una reunión conjunta celebrada el sábado, propuso que se reunieran de forma importante en 2033 en Jerusalén, para conmemorar el bimilenario de la crucifixión y resurrección de Cristo, como nuevo signo visible de su unidad.

PUBLICIDAD

“Obviamente es un acontecimiento que todos los cristianos quieren celebrar”, dijo. “Tenemos años para prepararnos”, añadió, pero afirmó que los distintos patriarcas acogieron con satisfacción la propuesta.

___