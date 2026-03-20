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Llega a Venezuela avión proveniente de Estados Unidos con 146 nacionales repatriados

Del total de retornados, 118 son hombres, 22 mujeres y seis menores de edad

20 de marzo de 2026 - 5:20 PM

Updated At

Actualizado el 20 de marzo de 2026 - 5:22 PM

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Del total de retornados, en el vuelo llegaron 116 hombres, 15 mujeres y 11 menores de edad. (Cristian Hernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas- Un avión procedente de Estados Unidos aterrizó este viernes en Venezuela con 146 nacionales repatriados, informó el Ministerio de Interior y Justicia venezolano.

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Del total de retornados, 118 son hombres, 22 mujeres y seis menores de edad, quienes fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y se les aplicaron los “protocolos correspondientes”, indicó la cartera de Estado a través de Telegram.

Se trata del vuelo 125 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

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Aunque reconocen la incertidumbre que permea tras el ataque de Estados Unidos, la comunidad venezolana en la isla salió a la calle a expresar su alegría por la salida del presidente del país suramericano.

Los migrantes llegaron en un avión de la aerolínea Global X que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, de acuerdo con imágenes oficiales.

El pasado miércoles, un total de 142 migrantes repatriados llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior.

Detalló que, del total de retornados, en el vuelo llegaron 116 hombres, 15 mujeres y 11 menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 20,000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.

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