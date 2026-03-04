Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Llega a Venezuela el secretario de Interior de Estados Unidos para evaluar el sector minero

Fue recibido por la encargada de negocios estadounidense y el viceministro venezolano para Europa y América del Norte

4 de marzo de 2026 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum,“se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”, detalló la legación diplomática en un mensaje publicado en X. (AARON SCHWARTZ / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas- El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con las autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y trabajar por un sector minero “legítimo”, informó la Embajada estadounidense en el país suramericano.

RELACIONADAS

Burgum “se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”, detalló la legación diplomática en un mensaje publicado en X, donde compartió una fotografía de la llegada del funcionario a Venezuela.

El secretario fue recibido por la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, y el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, quien indicó en X que el secretario está “acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero” entre ambas naciones.

La Embajada estadounidense consideró la visita como “otro paso vital e histórico que impulsa el plan de tres fases” del Gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó un plan para Venezuela que establece tres etapas: “estabilización, recuperación y transición”.

AME446. MAIQUETÍA (VENEZUELA), 04/03/2026.- Fotografía difundida por la embajada de EE.UU. en Venezuela del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (d), junto a la encargada de negocios Laura Dogu (2-d) a su llegada este miércoles, al aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, a unos 28km de Caracas (Venezuela). EFE/ Embajada de EE.UU. en Venezuela /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME446. MAIQUETÍA (VENEZUELA), 04/03/2026.- Fotografía difundida por la embajada de EE.UU. en Venezuela del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (d), junto a la encargada de negocios Laura Dogu (2-d) a su llegada este miércoles, al aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, a unos 28km de Caracas (Venezuela). EFE/ Embajada de EE.UU. en Venezuela /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Embajada de EE.UU. en Venezuela)

El pasado jueves, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que Caracas y Washington están abriendo “una nueva agenda de cooperación” bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

El lunes, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, indicó que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

Trump destacó el martes pasado en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó “nuevo amigo y socio”.

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del líder republicano e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

La visita tiene lugar después de la operación conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos a países vecinos.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido con no dejar pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

Tags
Breaking NewsVenezuelaEstados UnidosDelcy RodríguezPetróleoNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
