Mira dónde lanzaron una moneda al aire para decidir elección del nuevo alcalde

( El Comercio / GDA )

Con un lanzamiento de una moneda al aire, el Jurado Electoral Especial (JEE) definió el futuro alcalde distrital de Conima, en la ciudad de Puno, en Perú.

El lanzamiento de la moneda surgió luego de que dos candidatos empataran en el primer lugar en las elecciones regionales y municipales 2026.

Rubén Quispe Capajaña fue quien ganó la contienda a la alcaldía distrital luego del sorteo en una audiencia pública este pasado 3 de noviembre.

El candidato de la agrupación Somos Perú ganó la representación del municipio ante el empate a 671 votos con su contendor del partido País Para Todos.

Elección de alcalde en ciudad de Perú con el lanzamiento de una moneda. (El Comercio / GDA)

Las elecciones del 4 de octubre registraron la igualdad de sufragios entre Rubén Quispe Capajaña y Salomino Mamani Quispe.

Ante este panorama, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la aplicación del artículo 26 de la Ley de Elecciones Municipales para dirimir el resultado, que dispone de un sorteo y tradicionalmente se lleva a cabo mediante el lanzamiento de una moneda.

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La jornada se realizó a las 10:00 a.m. del 4 de noviembre en la sede del JEE de Huancané. El acto contó con la presencia de ambos postulantes y la transmisión mediante la plataforma YouTube del JNE.

Durante la audiencia, Rubén Quispe Capajaña escogió la opción del sello en la moneda de S/1 antes del lanzamiento al aire.

El presidente del JEE lanzó una de las cinco monedas elegidas para el proceso y el resultado fue favorable para el postulante de Somos Perú.

Al término de la sesión, Quispe agradeció el resultado: “El objetivo siempre era ganar más antes en las elecciones del 4 de octubre”.

El candidato Mamani Quispe se retiró del recinto sin emitir palabras ante los medios de comunicación.

El Jurado Electoral Especial de Huancané inició la redacción de las actas para la entrega de credenciales.