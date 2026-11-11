Italia evacúa más de 300 escuelas por amenazas de bomba; también alertan en Escocia e Irlanda

Las autoridades italianas evacuaron cientos de escuelas el miércoles tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, la más reciente de una serie de incidentes que han afectado a instituciones europeas tras las recientes amenazas falsas dirigidas a aerolíneas y emisoras.

Las escuelas de Irlanda, Escocia e Irlanda del Norte recibieron amenazas similares, pero no se reportaron evacuaciones.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que no había indicios de ningún “peligro concreto” para las escuelas y que las amenazas parecían tener como objetivo “generar alarma y preocupación”. Dijo que se estaban llevando a cabo investigaciones y que había convocado una reunión de ministros para más tarde ese miércoles.

El correo electrónico anónimo también amenazó a Meloni, según copias obtenidas por medios italianos, entre ellos la agencia de noticias LaPresse. Ella no se refirió a la amenaza personal en su declaración, y su oficina no hizo comentarios de inmediato.

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El correo electrónico, que supuestamente provenía del líder de un grupo hasta entonces desconocido y con un nombre misógino, contenía amenazas particularmente violentas. Estaba firmado con el mismo nombre ruso que se utilizó en las amenazas de la semana pasada contra las emisoras europeas.

Las autoridades no han atribuido las amenazas a ningún grupo ni Estado, y no ha surgido ninguna evidencia que vincule los mensajes falsos con un gobierno.

Amenazas reportadas en otros países

La policía de Irlanda del Norte informó que estaba llevando a cabo “investigaciones urgentes” después de que se enviara un correo electrónico amenazante a cientos de escuelas. La policía de Escocia señaló que consideraba esos mensajes como falsas alarmas y que no exigía a las escuelas que evacuaran sus instalaciones.

“Seguimos considerando que no representan una amenaza creíble”, declaró la Policía de Escocia.

La policía de Irlanda también indicó que tenía conocimiento de una “comunicación genérica” enviada a varias instituciones educativas.

Estudiantes de Roma se enteran de la amenaza tras la evacuación

El ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, dijo a los periodistas que se habían evacuado 312 escuelas tras recibir amenazas por correo electrónico.

“Se trata de consideraciones muy delicadas, porque siempre existe el riesgo de que haya alguien más detrás del loco”, dijo. “Dado que hay tantas escuelas involucradas, el riesgo real es casi inexistente”.

En la preparatoria Mamiani de Roma, los estudiantes salieron en masa a las calles, al confundir la alarma con el timbre del receso. No se enteraron de la amenaza de bomba hasta que ya estaban afuera.

“Dicen que fue una alerta de bomba porque llegó un correo electrónico de unos hackers rusos en el que decían que habrían matado a todos. Fue bastante violento”, dijo Anita Bartocci, una estudiante de 18 años.

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Se detecta un patrón de bulos

La semana pasada, decenas de vuelos en toda Europa fueron objeto de amenazas de bomba, tras una serie de falsas alertas que obligaron a desviar vuelos y dejaron a las aerolíneas luchando por garantizar la seguridad de los pasajeros y minimizar las molestias.

Las falsas amenazas de bomba son relativamente comunes, pero que se produzcan tantas en un período tan corto es inusual. No se encontraron objetos sospechosos y nadie resultó herido. Aun así, las amenazas generaron inquietud porque se produjeron tras otros incidentes en toda Europa, entre ellos ataques a los sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que las amenazas enviadas por correo electrónico tenían como objetivo “sembrar el terror o generar inquietud”.

“Es demasiado fácil. Cualquiera de nosotros puede usar los medios e instrumentos disponibles para enviar un correo electrónico a una escuela, una guardería o una aerolínea, diciendo que hay una bomba”, dijo Crosetto a los periodistas en un evento el miércoles.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo el sábado que sus datos personales se habían filtrado a la dark web, una parte encriptada de Internet. La primera ministra, Giorgia Meloni, culpó a los hackers prorrusos.