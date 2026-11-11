Queda libre con grillete conductora imputada por muerte de motociclista en Bayamón

La conductora imputada por la muerte de un motociclista en Bayamón quedó en libertad bajo fianza, informó el Departamento de Justicia.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, indicó que la jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, fijó una fianza de $20,000 tras encontrar causa para su arresto.

“La imputada permanecerá bajo supervisión electrónica”, indicó el comunicado. “La vista preliminar fue señalada para el próximo 24 de noviembre”.

Agregó que, según la investigación, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del pasado 9 de noviembre, cuando Pagán Cordero rebasó la luz roja de un semáforo sin tomar las debidas precauciones e impactó una motora conducida por Alexander Negrón Rodríguez, de 58 años, en la PR-2, en Bayamón.

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“El motociclista falleció a consecuencia de las lesiones sufridas por el impacto”, apuntó. “Como parte de la investigación, Pagán Cordero fue sometida a una prueba de aliento que arrojó un resultado de 0.142 % de concentración de alcohol, superior al límite legal” (de 0.08%).

Las fiscales Jodaliz Ramos Quiñones y Mitchell Vega Devariel, de la Fiscalía de Bayamón, presentaron cuatro cargos contra Verónica Dylcia Pagán Cordero por uso ilegal de licencia de conducir, manejo de vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, ocasionar la muerte de una persona mediante la conducción imprudente o negligente y causar una muerte como consecuencia de conducir bajo los efectos del alcohol.

Mientras, entre lágrimas, la madre de la conductora, Mildred Cordero, pidió perdón a la familia del motociclista fallecido.

“Pedimos disculpas a la familia que tiene un sufrimiento más grande que el que yo tengo en el corazón”, expresó Cordero, ante las cámaras de noticieros televisivos, a las afueras del Tribunal de Bayamón.