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Embalse La Plata sube de nivel, pero aún no sale de ajustes operacionales

Sus niveles incrementaron hasta alcanzar los 43.17 metros este miércoles

11 de noviembre de 2026 - 9:42 AM

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Actualmente, el embalse localizado en el municipio de Toa Alta es el único en Puerto Rico en nivel de “Ajustes Operacionales”. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El embalse La Plata aumentó su nivel hasta alcanzar los 43.17 metros el miércoles, un incremento de 0.24 metros en comparación con el día anterior. Sin embargo, se mantuvo en el nivel de “Ajustes Operacionales”, según cifras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

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Desde el viernes, 6 de noviembre, el embalse La Plata ha aumentado 1.31 metros, luego de varios episodios de lluvias intensas en su cuenca y ríos tributarios. Las precipitaciones ayudaron a contrarrestar la pérdida sostenida de agua que el embalse ha experimentado durante los últimos meses debido al déficit de lluvia asociado a la sequía.

Para salir de su nivel de Ajustes Operacionales, La Plata tiene que elevar su caudal a un total de 44.90 metros, una hazaña que se complica a medida que llega la temporada de invierno y se espera menos actividad de lluvia para el archipiélago.

Actualmente, el embalse localizado en el municipio de Toa Alta es el único en Puerto Rico en nivel de “Ajustes Operacionales” luego que el embalse Carraízo y el embalse de Cidra ambos lograran sobrepasar esa clasificación tras también enfrentar problemas durante la temporada de verano.

El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata.
El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata. ((Suministrado/Servicio Nacional de Meteorología))

Actualmente, Carraízo se encuentra en nivel de Seguridad con 40.84 metros y con una pérdida de nivel registrada de 0.06 metros en las últimas 24 horas. Por su parte, el embalse Cidra se mantuvo en 440.95 metros y no perdió ni ganó agua entre martes y miércoles.

Entretanto, los embalses Dos Bocas y Caonillas, que suplen agua al Superacueducto, también se mantienen en nivel de Seguridad con 89.86 y 251.82 metros de agua respectivamente.

La sequía en Puerto Rico se exacerbó durante el verano debido a los efectos de un fenómeno de El Niño intenso que provocó un déficit de lluvias en la cuenca del Atlántico. A causa de esto, varios abonados de la AAA que se suplen del embalse de Carraízo fueron sometidos a un plan de racionamiento por esa corporación luego de que el cuerpo de agua mencionado no logró recuperar su nivel.

Al inicio del verano, el embalse La Plata logró mantener niveles saludables, pero a medida que continuaba la falta de lluvias sobre la región comenzó a empeorar su situación. Durante el mes de septiembre, Carraízo logró recuperarse gracias a eventos de lluvias registrados, aunque La Plata no fue tan afortunado. No obstante a ello, las personas que se suplen de ese embalse no han sido puestos en un plan de racionamiento por el momento.

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Breaking NewsEmbalse La PlataEmbalse CarraízoAAAServicio Geológico de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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