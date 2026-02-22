Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Moscú reduce vuelos en aeropuertos tras derribo de doce drones cerca de la capital rusa

Aunque se restauraron momentaneamente, las restricciones se volvieron a implementar tras nuevos ataques de drones de ala fija

22 de febrero de 2026 - 4:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las baterías habían derribado desde primeras horas de la mañana del domingo 144 drones, en su mayoría en las regiones fronterizas con Ucrania, y durante la noche otros 86 en ocho regiones y la anexionada península de Crimea, según el parte de guerra de Defensa.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades rusas han tenido que limitar este domingo el número de vuelos en los cuatro aeropuertos de la capital tras el derribo de doce drones ucranianos cerca de la urbe.

“Las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos”, informó la agencia de transporte aéreo civil Rosaviatsia.

Lo mismo ha ocurrido en otros aeropuertos de la parte europea de Rusia como Nizhni Nóvgorod, Sarátov, Kaluga o Yaroslavl.

Las autoridades levantaron las restricciones a despegues y aterrizajes a lo largo de la jornada, pero las volvieron a imponer provisionalmente ante los nuevos ataques de drones de ala fija.

Por ese motivo, las aerolíneas Aeroflot y Rossía anunciaron la cancelación y el retraso de varios vuelos, al tiempo que otros fueron trasladados a aeropuertos lejos de los moscovitas de Sheremétievo, Domodiédovo, Vnúkovo y Zhukovski.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron hoy hasta una docena aparatos no tripulados que se dirigían a la ciudad de trece millones de habitantes.

A esto hay que sumar otros cuatro drones de ala fija que fueron interceptados por el ejército ruso en la región de Moscú.

Las baterías habían derribado desde primeras horas de la mañana del domingo 144 drones, en su mayoría en las regiones fronterizas con Ucrania, y durante la noche otros 86 en ocho regiones y la anexionada península de Crimea, según el parte de guerra de Defensa.

Una hombre murió en un pueblo de Briansk debido a uno de esos ataques, mientras otro pereció en Bélgorod, aunque este último fue víctima de un bombardeo de la artillería enemiga.

La guerra en Ucrania cumple el martes cuatro años sin que el ejército ruso haya logrado el objetivo de conquistar las cuatro regiones ucranianas que se anexionó sobre el papel.

Se espera que la próxima semana se celebre en Ginebra la cuarta ronda de negociaciones entre rusos y ucranianos con mediación estadounidense.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaConflicto en UcraniaConflicto entre Rusia y Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
