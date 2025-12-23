Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicaragua exige a Estados Unidos el cese inmediato de “agresiones” contra Venezuela

Las Fuerzas Armadas desarrollaban el domingo una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe

23 de diciembre de 2025 - 4:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Exigimos el cese inmediato de todas estas agresiones, violatorias de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional”, demandaron Ortega y Murillo en un mensaje de solidaridad enviado a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro. (Alfredo Zuniga)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, exigieron este martes a Estados Unidos el cese inmediato de “todas estas agresiones” contra Venezuela, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrime Caracas tras la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de dos buques cargados con crudo venezolano.

“Exigimos el cese inmediato de todas estas agresiones, violatorias de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional”, demandaron Ortega y Murillo en un mensaje de solidaridad enviado a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Estados Unidos desarrollaba el domingo una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de su mandatario, Donald Trump, y el tercero luego de que Estados Unidos redobló los esfuerzos por cortar el flujo de crudo desde el país suramericano dentro del despliegue que mantiene en el Caribe desde agosto pasado.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

En su mensaje, Ortega y Murillo aseguraron que comparten con Maduro “la condena a estos actos de agresiones, a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial, de piratería, saqueo y robo de los recursos naturales venezolanos, las ejecuciones extrajudiciales, ilegales inclusive bajo las propias leyes de Estados Unidos”.

Mira el impactante momento de la incautación del petrolero frente a Venezuela

Mira el impactante momento de la incautación del petrolero frente a Venezuela

Imágenes muestran a personas descendiendo con cuerdas desde uno de los helicópteros involucrados en la operación.

Además, expresaron que recibieron con profundo aprecio una carta enviada por Maduro en la que denuncia “las múltiples agresiones y amenazas que está enfrentando” Venezuela.

Asimismo, reconocieron “la incuestionable vocación de paz del Gobierno Bolivariano de Venezuela” y reiteraron su “invariable solidaridad” con Maduro y su pueblo, “que lucha incansablemente frente a los intentos desestabilizadores del imperialismo y sus lacayos, en contra de la paz, el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos libres del Mundo”.

“Vivimos tiempos extraordinariamente difíciles, pero estamos seguros de que Venezuela vence y vencerá, que nuestros pueblos vencen y vencerán, porque amamos la paz y caminamos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, defendiendo los derechos, los avances y las victorias alcanzadas”, señalaron.

Ortega y Murillo aseguraron que mantienen intacto su apoyo y respaldo “al derecho de nuestros pueblos de vivir en soberanía, independencia, identidad, dignidad y bienestar, defendiendo con valentía, firmeza y honor la vida, la paz y la prosperidad de los pueblos de nuestra América Latina y caribeña”.

Tags
Breaking NewsVenezuelaDaniel OrtegaNicaraguaDonald TrumpEstados UnidosPetróleoPirateríaNicolás MaduroPentágonoFuerzas Armadas de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: