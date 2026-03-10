Nuevo video plantea la probabilidad que Estados Unidos haya atacado escuela iraní donde murieron 165 personas

Nuevas imágenes muestran lo que, de acuerdo con un grupo de expertos, sería un misil Tomahawk estadounidense que impacta un complejo en el sur de Irán, a metros de la escuela donde una explosión causó la muerte de al menos 165 personas en las primeras horas del conflicto en Oriente Medio.

El video se suma a la creciente evidencia que apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, el cual alcanzó una escuela contigua a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab, en la provincia de Hormozgan. En entrevista con The Associated Press y basándose en el análisis de imágenes satelitales, los expertos afirman que la escuela probablemente fue alcanzada por una serie de bombardeos sobre el complejo.

Un funcionario estadounidense al tanto de las deliberaciones internas sobre el delicado asunto dijo a la AP que el ataque probablemente fue obra de Estados Unidos. Habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a comentar públicamente al respecto.

PUBLICIDAD

Las nuevas tomas, analizadas primero por el grupo de investigación Bellingcat, fueron captadas el día del ataque a la escuela, pero fueron difundidas el domingo por la agencia semioficial iraní Mehr. Muestran un misil que impacta un edificio, provocando una densa columna de humo.

La AP pudo ubicar de dónde se tomó el video y determinar que fue grabado desde un lugar contiguo a la escuela, mientras el humo se elevaba desde las inmediaciones. Las imágenes satelitales del complejo coinciden con identificadores visuales encontrados en el video, incluida una construcción de techo plano, líneas eléctricas y vehículos.

Trevor Ball, investigador de Bellingcat, identificó el proyectil como un misil de crucero Tomahawk — que en esta guerra se sabe que sólo Estados Unidos posee. Es la primera evidencia sobre la munición utilizada en el ataque.

El Comando Central de Estados Unidos ha reconocido el uso de misiles Tomahawk en esta guerra, e incluso difundió una foto del buque Spruance, parte del grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln ubicado dentro del rango de la escuela, mientras dispara un Tomahawk el 28 de febrero.

Bellingcat indicó que el video “parece contradecir” las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump durante el fin de semana de que Irán fue el responsable de la explosión en la escuela.

Al preguntarle sobre el ataque, Trump aseguró el lunes en conferencia de prensa que Irán tiene acceso a misiles de crucero Tomahawk, los cuales son fabricado por el contratista de defensa estadounidense Raytheon. Si bien la empresa vende estos proyectiles a naciones aliadas como Japón y Australia, no hay evidencia que deje entrever que Irán tenga Tomahawks en su arsenal.

PUBLICIDAD

Trump argumentó que el misil de crucero es “vendido y utilizado por otros países” y que Irán “también tiene algunos Tomahawk”.

“Ya sea Irán o alguien más... un Tomahawk es muy genérico”, afirmó.

Cuando se le preguntó por qué era la única persona en su gobierno que aseguraba esto, Trump respondió: “Porque simplemente no sé lo suficiente al respecto”. Añadió que “sea lo que sea que muestre el informe, estoy dispuesto a vivir con ese informe”.

Cuando un reportero le preguntó el sábado si Estados Unidos fue responsable de la explosión, en la que principalmente murieron niñas, Trump respondió, sin aportar pruebas: “No, en mi opinión, según lo que he visto, eso lo hizo Irán”. El mandatario añadió que Teherán es “muy impreciso” con sus municiones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intervino rápidamente para decir que Washington estaba investigando.

Ni el Comando Central de Estados Unidos ni el ejército israelí respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Varios otros factores apuntan a que el autor del ataque fue Estados Unidos.

Uno es el inicio de una evaluación del incidente por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. Según las instrucciones del Pentágono sobre los procesos para mitigar el daño a civiles, se abre una evaluación después de que un grupo de investigadores determina en principio que las fuerzas armadas del país podrían ser responsables.

Otro factor es la ubicación de la escuela: a un costado de la base de la Guardia Revolucionaria y cerca del cuartel de una unidad naval. Las fuerzas armadas de Estados Unidos se han centrado en blancos navales y han reconocido haber efectuado ataques en la provincia, incluido uno en las inmediaciones de la escuela. Israel, que ha negado haber realizado el ataque, se ha centrado en zonas de Irán más cercanas a territorio israelí y no ha informado de ataques cometidos al sur de Isfahán, a 800 kilómetros (500 millas) de distancia.

PUBLICIDAD

La falta de imágenes de los fragmentos de proyectiles complica cualquier evaluación del incidente. Ninguna agencia independiente ha llegado al lugar para investigar.

Janina Dill, experta en derecho internacional de la Universidad de Oxford, escribió en la red social X que, incluso si el ataque fue una identificación errónea —y el atacante creyó que la escuela formaba parte de la base vecina de la Guardia Revolucionaria—, seguiría siendo “una violación muy grave del derecho internacional”.

“Los atacantes tienen la obligación de hacer todo lo factible para verificar el estatus del blanco atacado”, escribió.

Sin embargo, el gobierno de Trump adopta un tono diferente sobre el derecho internacional humanitario.

Al hablar sobre la operación de Washington, Hegseth declaró en una conferencia de prensa el 2 de marzo, que: “Estados Unidos, independientemente de lo que digan las llamadas instituciones internacionales, está realizando la campaña de potencia aérea más letal y precisa de la historia”.