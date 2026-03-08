Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Soldado estadounidense muere por “emergencia médica” en Kuwait en medio de la guerra contra Irán

Suman ocho militares muertos desde que comenzaron los ataques hacia el país hace una semana

8 de marzo de 2026 - 6:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este deceso trasciende apenas horas después de revelarse que otro militar de Estados Unidos, aún no identificado, murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Un soldado de Estados Unidos murió en Kuwait por una “emergencia médica”, según informó este domingo el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace una semana.

RELACIONADAS

“Un soldado de la Guardia Nacional de EE.UU. murió en un incidente relacionado con salud en Kuwait el 6 de marzo durante una emergencia médica. La causa exacta de muerte está bajo investigación”, indicó el organismo militar, con sede en Florida, en un comunicado de dos párrafos.

Este deceso trasciende apenas horas después de revelarse que otro militar de Estados Unidos, aún no identificado, murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra.

Al menos seis militares estadounidenses murieron en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.Esta foto proporcionada por Andrew Coady muestra a su hijo, Declan Coady, uno de los militares fallecidos durante los ataques.Los últimos dos nombres de los seis soldados estadounidenses fueron divulgados, posteriormente, por el Pentágono. Fueron identificados como el suboficial principal de tercera clase Robert Marzan, de 54 años, de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa.
1 / 8 | Los rostros de los militares estadounidenses que murieron en los ataques contra Irán. Al menos seis militares estadounidenses murieron en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. - Mehrnews

Estos hechos se suman al ataque de Irán con un dron en Kuwait que dejó al comienzo de la guerra seis elementos estadounidenses fallecidos, cuyos cuerpos llegaron el sábado a Estados Unidos en una ceremonia solemne que lideró el presidente, Donald Trump.

El CENTCOM adelantó que el Buró de la Guardia Nacional de EE.UU. ofrecería “información adicional” sobre el último muerto más adelante.

Trump prometió el sábado “mantener al mínimo” las muertes estadounidenses, aunque argumentó que esto es parte de lo que ocurre en la guerra.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

“Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo”, indicó el presidente en Miami antes del homenaje.

Trump también aseguró el sábado que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por “una muy buena razón”, aunque el medio Axios reportó este domingo que Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido.

La primera semana de ofensiva de Estados Unidos resultó en más de 3,000 objetivos atacados en Irán, según informó el CENTCOM el viernes, mientras el presidente afirmó este domingo que han destruido 44 barcos iraníes, “toda su flota”.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
