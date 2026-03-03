Pakistán asegura haber abatido a 67 miembros de las fuerzas afganas

Islamabad - Las fuerzas terrestres afganas atacaron posiciones militares paquistaníes en 16 puntos de la frontera suroccidental a primera hora del martes y dispararon contra múltiples puntos del noroeste, desencadenando intensos enfrentamientos en los que murieron 67 miembros de las fuerzas de seguridad afganas y un soldado paquistaní, mientras los combates entre ambos vecinos entraban en su quinto día consecutivo, según informaron fuentes oficiales.

Pakistán “repelió con éxito estos ataques múltiples” a lo largo de la frontera afgana, declaró el ministro de Información Attaullah Tarar.

Las fuerzas afganas llevaron a cabo asaltos terrestres en 16 localidades de los distritos suroccidentales de Qilla Saifullah, Nushki y Chaman, en la provincia de Baluchistán, dijo Tarar en X. En ataques de represalia, Pakistán mató a 27 miembros de las fuerzas afganas, dijo.

Tarar afirmó que las fuerzas afganas también lanzaron ataques en 25 localidades de las regiones fronterizas del noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, donde las tropas paquistaníes mataron a 40 miembros de las fuerzas de seguridad afganas.

No hubo comentarios inmediatos de Kabul sobre las cifras pakistaníes.

Sin embargo, tanto Pakistán como Afganistán han afirmado en repetidas ocasiones haber infligido grandes pérdidas a la otra parte desde el jueves, cuando Afganistán lanzó ataques en represalia por los ataques aéreos pakistaníes del domingo anterior. Desde entonces, Pakistán ha llevado a cabo operaciones a lo largo de la frontera, y el lunes Tarar afirmó que 435 miembros de las fuerzas de seguridad afganas habían muerto y que 31 posiciones habían sido capturadas en los combates.

En los últimos días, Kabul también ha afirmado que sus fuerzas infligieron importantes pérdidas a los militares paquistaníes.

El último anuncio sobre la matanza de fuerzas afganas se produjo un día después de que el presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, defendiera los ataques en curso en Afganistán, afirmando que Islamabad había probado todas las formas de diplomacia antes de atacar a los militantes que operan desde territorio afgano. Pidió a Kabul que desarmara a los grupos responsables de atentados en Pakistán.

Pakistán ha descrito sus operaciones como una “guerra abierta” con Afganistán, alarmando a la comunidad internacional. La zona fronteriza sigue siendo un bastión de organizaciones militantes, entre ellas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico.

Pakistán ha experimentado un aumento de la violencia en los últimos meses, que atribuye a los proscritos talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan, o TTP, que operan dentro de Pakistán y desde territorio afgano. Islamabad acusa al gobierno talibán de Afganistán de proporcionar refugio al TTP, lo que Kabul niega.