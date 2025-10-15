Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Papa León XVI recibe caballo árabe de purasangre como regalo de un feligrés

Las imágenes publicadas por el Vaticano muestran al jefe de la Iglesia católica caminando junto al caballo de pelaje claro

15 de octubre de 2025 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El feligrés le regaló al papa este caballo de 12 años, bautizado como Proton, para que lo subasten con fines benéficos, informó el servicio de prensa del Vaticano. (Cortesía Vatican News)
Por AFP
Agencia de noticias

El papa León XIV, aficionado a montar, recibió el miércoles un caballo purasangre, un regalo insólito de un fiel propietario de una yeguada en Polonia, anunció el Vaticano.

RELACIONADAS

El feligrés le regaló al papa este caballo de 12 años, bautizado como Proton, para que lo subasten con fines benéficos, informó el servicio de prensa del Vaticano.

Las imágenes publicadas por el Vaticano muestran al jefe de la Iglesia católica caminando junto al caballo de pelaje claro, sujetándolo por las riendas, visiblemente cómodo, antes de posar a su lado al margen de su audiencia general en el Vaticano.

El feligrés le regaló al papa este caballo de 12 años, bautizado como Proton, para que lo subasten con fines benéficos, informó el servicio de prensa del Vaticano.
El feligrés le regaló al papa este caballo de 12 años, bautizado como Proton, para que lo subasten con fines benéficos, informó el servicio de prensa del Vaticano. (Cortesía Vatican News)

Antes de ser elegido papa, Robert Francis Prevost montaba a caballo con regularidad en Perú, donde fue misionero durante unos 20 años.

“Cuando vi esas fotos del futuro papa montando a caballo en Perú, se me ocurrió la idea de regalarle un magnífico caballo árabe, digno, ya que el blanco se asocia con la sotana papal”, dijo a Vatican News el feligrés dueño de la yeguada, Andrzej Michalski.

“El papa estaba encantado” con este regalo, añadió.

Los papas reciben numerosos regalos de fieles o celebridades, que a menudo se subastan con fines benéficos.

Durante sus 12 años de pontificado (2013-2025), el papa Francisco recibió, entre otras cosas, dos burros y un Lamborghini con los colores del Vaticano.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVVaticanoCaballosIglesia Católica
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: