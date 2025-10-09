El Papa se reúne con líderes sindicales de Chicago e insta a acoger a los migrantes

El papa León XIV instó el jueves a los líderes sindicales de Chicago a defender a los inmigrantes y a acoger a las minorías en sus filas, pronunciándose mientras el gobierno de Donald Trump intensifica la represión contra los inmigrantes en la ciudad natal del pontífice.

“Si bien reconozco que son necesarias políticas apropiadas para mantener la seguridad de las comunidades, los animo a que sigan abogando para que la sociedad respete la dignidad humana de los más vulnerables”, dijo León XIV.

La audiencia fue programada antes del despliegue de tropas de la Guardia Nacional para proteger la propiedad federal en el área de Chicago, incluyendo un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha sido el sitio de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, quien acompañó a los líderes sindicales, dijo que León XIV era muy consciente de la situación sobre el terreno. En una entrevista con The Associated Press, Cupich dijo que León XIV ha dejado claro, incluso en comentarios recientes, que los migrantes y los pobres deben ser tratados de manera que se respete su dignidad humana.

“Realmente no tuve que decirle mucho, porque parecía tener una idea de lo que estaba pasando”, dijo Cupich a la AP después.

Dijo que León XIV había instado a los obispos de Estados Unidos en particular a “hablar con una sola voz” sobre el tema. Cupich dijo que esperaba que la reunión de noviembre de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos convirtiera la inmigración en un tema prioritario.

“Esto tiene que estar al frente y al centro en este momento. Este es el tema del día. Y no podemos andar con rodeos”, dijo Cupich.

Los líderes católicos en Estados Unidos han denunciado la represión del gobierno de Donald Trump, que ha separado a familias e incitado temores de que las personas puedan ser arrestadas y deportadas en cualquier momento. El gobierno ha defendido la represión como una salvaguarda de la seguridad pública y la seguridad nacional.

“Él (León XIV) quiere que nos aseguremos, como obispos, de que hablemos en nombre de los indocumentados o de cualquier persona que sea vulnerable para preservar su dignidad”, dijo Cupich. “Todos tenemos que recordar que todos compartimos una dignidad común como seres humanos”.

Cupich dijo que se sintió alentado por las declaraciones de León XIV la semana pasada, en las que el papa defendió la decisión del cardenal de honrar al senador de Illinois Dick Durbin por su trabajo ayudando a los inmigrantes. Los planes provocaron la objeción de algunos obispos conservadores de Estados Unidos dado el apoyo del poderoso senador demócrata al derecho al aborto, y finalmente rechazó el premio.

Fue la segunda reunión en dos días en la que el primer papa estadounidense de la historia escuchó de primera mano a un obispo estadounidense en la primera línea de la represión migratoria. El miércoles, el obispo de El Paso, Mark Seitz, llevó a León XIV cartas de familias inmigrantes desesperadas.