Últimas Noticias
9 de octubre de 2025
84°tormenta
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que narcolanchas atacadas eran “como un vagón de metro cargado de drogas”

El presidente afirmó que cada cargamento podría haber matado a 25,000 estadounidenses

9 de octubre de 2025 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que las narcolanchas atacadas en aguas del Caribe cercanas a Venezuela eran “como un vagón de metro cargado de drogas” y que cada cargamento podría haber matado a 25,000 estadoundienses.

RELACIONADAS

“Las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua”, afirmó Trump en un reunión de su gabinete.

El mandatario declaró que cada uno de los barcos como los que han interceptado puede matar a “25,000 estadounidenses” con las drogas que cargaban, pese a que el Pentágono no ha revelado detalles ni ha organizado ruedas de prensa para explicar los detalles de esos cargamentos y los inéditos ataques.

“Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, delincuentes reincidentes violentos, inmigrantes ilegales que infringen la ley, extremistas domésticos y cárteles salvajes y sedientos de sangre”, aseguró Trump.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se llevó a cabo el primer ataque, se han destruido al menos cinco lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas, acusadas de tráfico de drogas, han muerto en los ataques.

Tras cada anuncio, Trump relacionó a los pasajeros con narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a Estados Unidos.

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una propuesta presentada por legisladores demócratas para bloquear los ataques ordenados por el republicano en aguas del Caribe cuando no están autorizados por el Congreso.

Los republicanos respaldaron la campaña del mandatario y la iniciativa fue rechaza.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4,500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCasa BlancaVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
