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Piloto muere y 13 personas resultan heridas tras choque de avioneta contra edificio en Beijing

Por el momento, aun se desconoce la causa del accidente

27 de junio de 2026 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de los daños en una fachada de la Torre Citic, también conocida como Torre Zun, en Beijing. (Ng Han Guan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

China reportó el sábado que el choque de una avioneta contra un edificio en Beijing en la víspera se saldó con la muerte del piloto y dejó 13 heridos.

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Las autoridades del distrito de Chaoyang, una dinámica zona empresarial, indicaron que una aeronave deportiva ligera biplaza impactó contra un edificio de gran altura a las 5:55 de la tarde del viernes y ocasionó las víctimas.

El breve comunicado en WeChat no identificó el inmueble afectado ni al piloto. El proveedor global de seguimiento de vuelos Flightradar24 señaló el viernes que el avión se estrelló contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, que mide más de 528 metros (1,700 pies), justo al este de una importante vía de circunvalación, en un conjunto de rascacielos.

La Torre CITIC, de 108 pisos y con forma de una antigua vasija china para vino, es uno de los rascacielos más reconocibles de Beijing y el edificio más alto de la capital china.

Por el momento se desconocía la causa del accidente en una ciudad con estrictos controles del espacio aéreo, incluida la reciente prohibición de volar drones. Las autoridades apuntaron que se está investigando lo ocurrido.

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