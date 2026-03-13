Presidente de Brasil prohibe la entrada al país de consejero de Donald Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes durante un evento en Río de Janeiro que le fue prohibida la entrada al país a Darren Beattie, asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, y quien había solicitado autorización para visitar al exmandatario Jair Bolsonaro en la prisión en la que cumple una condena por golpismo.

La decisión se tomó teniendo en cuenta la “omisión y falsificación” de información relevante sobre el motivo de la visita al momento de solicitar el visado en Washington, explicaron a EFE fuentes diplomáticas brasileñas.

La cancillería había otorgado visa al asesor para participar en un evento en São Paulo y se enteró por la prensa de que el alto funcionario estadounidense planeaba visitar a Bolsonaro en prisión.

“Ese americano que dijo que vendría a visitar a Jair Bolsonaro fue prohibido de entrar. Yo lo prohibí mientras no liberen los visados de mi ministro de Salud”, declaró Lula durante la reinauguración de un área del Hospital Federal de Andaraí, en Río de Janeiro.

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Lula recordó que el Gobierno de Trump le canceló la visa a su ministro de Salud, Alexandre Padilha, a su esposa y a una hija de 10 años en represalia por el programa brasileño que contrata médicos cubanos para atender áreas aisladas del país.

La cancillería brasileña confirmó la revocación del visado de Beattie, alegando que el consejero habría mentido sobre los motivos de su viaje.

Según la cartera, este hecho constituye un principio legal suficiente para la denegación del visado, de conformidad con la legislación brasileña y con normas internacionales aplicadas en casos similares.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que puso en prisión a Bolsonaro, autorizó esta semana que Beattie le hiciera una visita al expresidente en prisión el 18 de marzo.

Pero, tras ser consultado por el juez sobre el caso, ya que Beattie solicitó un cambio en la fecha, el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que la visita de un asesor del presidente Trump al exmandatario en prisión podía configurar una “injerencia indebida” en año electoral.

Antes incluso de solicitar reuniones con funcionarios de la cancillería brasileña, Beattie, asesor sénior para Política de Brasil del Departamento de Estado de Estados Unidos, pidió autorización para encontrarse con el líder ultraderechista, quien cumple una condena de 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.