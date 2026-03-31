¿Qué causó la muerte de un auxiliar de American Airlines desaparecido en Colombia? Aquí la hipótesis

Medicina Legal confirmó el pasado 28 de marzo que el cuerpo encontrado en Jericó, Antioquia, correspondía al de Eric Gutiérrez, auxiliar de American Airlines que desapareció en Medellín desde el 22 del mismo mes. Las investigaciones han permitido esclarecer la cronología del caso, desde su último rastro hasta el hallazgo de su cuerpo.

En el transcurso de la investigación, se han venido conociendo algunas hipótesis sobre lo ocurrido con Gutiérrez. Entre ellas, la que más ha tomado fuerza es que el auxiliar fue víctima de una modalidad de hurto en Medellín.

Es importante mencionar que, durante la noche de su desaparición, el joven salió de fiesta al reconocido sector de Provenza con una compañera de trabajo, permaneciendo allí hasta las 3 de la mañana.

Al salir de la discoteca, conocieron a algunas personas con las que decidieron continuar la noche en otro lugar, al parecer en otro municipio del Valle de Aburrá. Este fue el último rastro conocido de Gutiérrez.

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Días después de una intensa búsqueda, autoridades encontraron el cuerpo en Jericó y luego Medicina Legal confirmó su identidad.

Los estudios de la entidad, además, señalaron que las causas de muerte del auxiliar no fueron naturales, por lo que el caso comenzó a tratarse como un homicidio.

Hipótesis sobre la muerte del auxiliar: detalles de una modalidad de hurto en Medellín

El secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa, reveló que, en medio de la investigación, “se han identificado vehículos, personas, celulares e información que, por ahora, permiten concluir que Gutiérrez y su acompañante se encontraron con personas con antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto con escopolamina”.

La hipótesis cobra mayor fuerza tras conocerse que la compañera del auxiliar de vuelo regresó en la madrugada del domingo desorientada y fue remitida a un centro asistencial.

La mujer habría tenido contacto con sustancias como escopolamina. Por ello, se cree que Gutiérrez fue drogado hasta perder el conocimiento.

¿Qué se sabe de la invitación que aceptaron ambos auxiliares de vuelo?

El testimonio de Sharom Gil, amiga del auxiliar de vuelo, podría aportar detalles sobre lo ocurrido en las horas previas a su desaparición.

En declaraciones al diario local Telemedellín, la joven sostuvo que efectivamente se desplazaron hasta una discoteca, “donde conocieron a dos chicos, bueno, a un chico ahí que creo que es gay o no sé bien”.