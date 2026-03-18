Qué saber sobre la creciente crisis económica y política en Cuba

La creciente agitación económica de Cuba, junto con el aumento de sus tensiones políticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han paralizado gran parte de la isla y han incrementado la incertidumbre sobre lo que viene.

El país quedó sumido en la oscuridad esta semana por un apagón —la tercera gran falla de su red eléctrica desde diciembre—, lo que abrió la puerta para que Trump insinuara que podría tener el “honor de tomar Cuba”.

“Digo, si la libero, si la tomo. Creo que podría hacer con ella lo que yo quiera”, comentó Trump el lunes.

Cuba pasa apuros bajo el peso de un bloqueo de Estados Unidos que ha detenido los embarques de petróleo a la isla durante los últimos tres meses.

Muchos de los 11 millones de habitantes del país tienen problemas para evitar que se les eche a perder la comida. Los hospitales han cancelado cirugías. La principal universidad ha reducido las clases debido a los cortes de electricidad y a la paralización del transporte.

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Esto es lo que hay que saber sobre los persistentes apagones de Cuba y su crisis cada vez más profunda.

Líderes de Estados Unidos dicen que los apagones indican la necesidad de un cambio

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que los apagones son un síntoma del fracaso del gobierno cubano para proporcionar las necesidades más básicas a su población.

Cuando se le cuestionó sobre Cuba en un acto no relacionado en la Casa Blanca, Trump le cedió la palabra a su secretario de Estado, Marco Rubio, quien es hijo de inmigrantes cubanos.

Rubio sostuvo que el sistema político y el gobierno actuales de Cuba no pueden resolver los problemas del país. “Así que tienen que cambiar de manera drástica”, expresó Rubio.

Los problemas económicos de Cuba son parte de una campaña de presión

El gobierno de Trump exige que Cuba libere a los presos políticos y avance hacia una liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones.

Trump ha insinuado durante meses que el gobierno cubano está al borde del colapso y, después de que Estados Unidos derrocara al expresidente venezolano Nicolás Maduro, dijo que la presión económica sobre la isla significaba que Estados Unidos podría tener allí una “toma de control amistosa”, aunque no ha aclarado qué significa eso.

Conversaciones entre Estados Unidos y Cuba han continuado

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez confirmó la semana pasada que ha habido conversaciones con Washington.

Aunque no dio detalles específicos sobre los diálogos, sí señaló que estaban orientados a encontrar soluciones a “problemas bilaterales”.

Trump ha insinuado que a los principales dirigentes cubanos les convendría evitar el destino de Maduro, quien fue capturado en una operación militar de Estados Unidos en enero.

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El gobierno de Trump pretende que Díaz-Canel deje el poder, según un funcionario de Estados Unidos y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana, quienes hablaron bajo condición de anonimato para describir las delicadas negociaciones y no ofrecieron detalles sobre a quién quiere Estados Unidos como reemplazo.

Escasez de combustible

Cuba ha lidiado con una disminución del petróleo después de que Estados Unidos capturara a Maduro, lo que detuvo los embarques de crudo desde ese país. Luego, Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que venda o suministre petróleo a Cuba.

La isla emplea su propio gas natural, energía solar y su propio petróleo para operar plantas termoeléctricas, pero eso no ha sido suficiente para cubrir la demanda.

El impacto ha sido paralizante. Los autobuses han recortado rutas, la gasolina está estrictamente racionada y un funcionario cubano dijo que el sistema de salud está al borde del colapso.

Eso se suma a lo que ya era una escasez de necesidades básicas, incluidos alimentos y medicinas.

Los cortes de electricidad ahora son algo cotidiano en Cuba

La envejecida red eléctrica de Cuba se ha deteriorado en los últimos años hasta volverse poco confiable. Hay cortes de energía diarios y apagones generales más frecuentes.

Sus plantas termoeléctricas también están en mal estado, con poco mantenimiento. Las sanciones de Estados Unidos han impedido que el gobierno compre equipos nuevos y piezas especializadas, han dicho funcionarios.