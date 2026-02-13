¿Ramos de dinero? Esta es la curiosa tradición de San Valentín en Zimbabue

Harare - La liquidez como afecto y la basura como símbolo de amor duradero. Desde ramos de flores hechos con billetes de dólar hasta regalos en forma de corazón forjados con chatarra reciclada, el romanticismo en Zimbabue adopta formas sorprendentemente ingeniosas, reflejo de la vida en una economía en la que reina el dinero en efectivo y la sostenibilidad adquiere un nuevo valor social.

El amor no se compra, dice el refrán. Pero desde los floristas de los mercados tradicionales hasta los vendedores de las redes sociales que buscan llamar la atención en TikTok, los billetes de dólar enrollados y prendidos con alfileres para que parezcan un ramo de flores rivalizan cada vez más con las flores frescas como las muestras de aprecio más codiciadas del Día de San Valentín en el país del sur de África.

“Por favor, Dios, haz que mi amante vea esto”, comentó un usuario de TikTok bajo un vídeo en el que se anunciaban relucientes arreglos de dinero y flores. “Que este ramo me localice en el nombre de Jesús, amén”, escribió otro.

El dinero como cortejo

En un mercado de flores con décadas de antigüedad de la capital, Harare, Tongai Mufandaedza, florista, armó pacientemente uno de esos “ramos de dinero”. Con pegamento y palos de bambú, dobló crujientes billetes de 50 dólares en decorativas formas cónicas, entretejiéndolos con tallos de rosas blancas.

A medida que se acerca San Valentín, espera que aumente el negocio.

“El mercado ha mejorado gracias a los ramos de dinero”, afirma Mufandaedza, que lleva tres décadas trabajando en el mayor mercado de flores del país.

“En San Valentín vamos a tener más, más, más clientes, porque esto es algo que está de moda. Todo el mundo quiere impresionar”, dijo, y luego remendó el arreglo con envoltorios y lazos de color rojo vivo.

Kimberleigh Kawadza era una de ellas. Su preferencia estaba clara.

“A la persona a la que se le ocurrió la tendencia, sólo tengo que darle un aplauso. Hicieron un buen trabajo”, dijo el joven de 23 años. “Es una forma de agradecer a mi compañero, es un 100 para mí, es un 100”.

Romance práctica

Aunque la Generación Z es la que está impulsando la moda, Mufandaedza afirma que la demanda se extiende a todas las generaciones. Algunos padres, añadió, incluso están comprando ramos de dinero para sus hijas “para que no caigan en la presión de grupo y se vean tentadas a ir a por sugar daddies que puedan atraerlas con esos regalos.”

Los precios variaban mucho. Los ramos más pequeños pueden costar tan sólo 10 dólares, mientras que los arreglos más grandes pueden alcanzar los miles de euros. En algunos casos, son incluso más baratos que los regalos florales tradicionales.

Un ramo de billetes de dólar con un valor de $10 cuesta $25 dólares, mientras que un ramo de 10 rosas rojas de buena calidad cuesta entre $35 y$40, explicó. Muchos preguntan “¿dónde está el dinero?” si Mufandaedza entrega un ramo de flores sin un diseño en efectivo, dijo.

“A la gente le siguen gustando las flores, pero cuando ven las notas encima, el amor se siente más ardiente y el gesto aún más significativo. La supervivencia importa más en estos tiempos difíciles y el dinero desempeña un papel más importante”, afirma.

El dólar estadounidense ha dominado las transacciones desde que la hiperinflación obligó a las autoridades a abandonar la moneda local en 2009. Aunque Zimbabue ha reintroducido desde entonces su propia moneda, el dólar sigue siendo legal y dominante.

Con la escasez de billetes nítidos, los desgastados y andrajosos billetes estadounidenses, a veces denominados en broma “veteranos de guerra”, son poco apropiados para ramos decorativos, lo que ha dado lugar a negocios derivados de comerciantes emprendedores que suministran billetes limpios de sustitución a cambio de una comisión.

Zimbabue no es el único país que coquetea con la fusión de dinero y cortejo. Los ramos de dinero también han ganado popularidad en otros lugares de África, como Kenia, uno de los mayores exportadores de flores del mundo.

Antes del Día de San Valentín, el banco central de Kenia advirtió de penas severas de hasta siete años de cárcel por doblar, grapar o pegar billetes en ramos, argumentando que la moneda dañada perturba los sistemas de manejo de efectivo y viola las leyes contra el desfiguramiento del dinero. La directiva suscitó un animado debate en Internet, con críticas que acusaban a los reguladores de extralimitación.

Amor del desecho

En Zimbabue no existen tales restricciones. Pero para algunos, el amor no sólo se expresa con dinero, sino con basura reciclada en recuerdos.

En un lujoso centro comercial de Harare, llaveros de aluminio en forma de corazón, collares, fuentes y soportes para vino fabricados con chatarra recuperada se alineaban junto a bombones y cajas de regalo en Simpli Simbi, una tienda de decoración y regalos. “Simbi” significa metal en la lengua local shona.

“Tomamos algo que antes no recibía cariño, lo pulimos y lo volvemos hermoso para regalárselo a alguien y que lo atesore para siempre”, explica Stephanie Charlton, fundadora de la tienda.

Charlton afirma que su clientela, antaño dominada por turistas y zimbabuenses en diáspora, es cada vez más local debido a la creciente concienciación medioambiental.

En una zona industrial cercana, su fundición se apilaba con radiadores de coche desechados, llantas y chatarra recogida de los arcenes y vertederos, antes de fundirla en un horno abierto y transformarla en regalos hechos a mano.

“A las mujeres les encantan los bombones y las flores, pero hoy están aquí y mañana se han ido”, afirma Charlton, un antiguo exportador de horticultura que ahora emplea a 20 personas.

“Esto es algo que hemos recogido y que estaría llenando un vertedero. Pero lo hemos convertido en algo hermoso que puedes regalar (a tu Valentín), para demostrarle que lo aprecias. Hay un significado detrás, hay una historia que contar con cada pieza”.

___

La periodista de Associated Press Evelyne Musambi contribuyó a este despacho desde Nairobi, Kenia.

___