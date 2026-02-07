Reabierto con restricciones paso fronterizo de Rafah

Khan Younis, Franja de Gaza- Cuando finalmente se reabrió esta semana el paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, las autoridades palestinas lo anunciaron como una “ventana de esperanza” tras dos años de guerra, mientras avanza un frágil acuerdo de alto el fuego.

Pero esa esperanza se ha visto frustrada por desacuerdos sobre a quién se debe permitir el paso, retrasos de horas y denuncias de viajeros palestinos de haber sido esposados e interrogados por soldados israelíes.

Mucha menos gente de la esperada ha cruzado en ambas direcciones. Las restricciones negociadas por funcionarios israelíes, egipcios, palestinos e internacionales implicaban que sólo se permitiría regresar a Gaza a 50 personas al día y salir a 50 pacientes médicos -junto con dos acompañantes por cada uno-.

Pero durante los cuatro primeros días de operaciones, sólo se permitió salir hacia Egipto a 36 palestinos que necesitaban atención médica, además de 62 acompañantes, según datos de las Naciones Unidas. Funcionarios palestinos afirman que casi 20,000 personas en Gaza están intentando salir para recibir atención médica que, según ellos, no está disponible en el territorio devastado por la guerra.

PUBLICIDAD

En medio de la confusión en torno a la reapertura, el paso fronterizo de Rafah permaneció cerrado el viernes y el sábado.

Horas de interrogatorio

El paso fronterizo de Rafah es un salvavidas para Gaza, ya que constituye el único enlace con el mundo exterior no controlado por Israel. Ese país se apoderó de él en mayo de 2024, aunque el tráfico a través del paso estaba muy restringido incluso antes de esa fecha.

1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi 1 / 25 De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. Jehad Alshrafi Compartir

Varias mujeres que consiguieron regresar a Gaza tras su reapertura relataron a The Associated Press el duro trato recibido por parte de las autoridades israelíes y del grupo armado palestino Abu Shabab, respaldado por Israel. Una misión de la Unión Europea y funcionarios palestinos gestionan el paso fronterizo, e Israel tiene su instalación de control a cierta distancia.

Rana al Louh, ansiosa por regresar dos años después de huir a Egipto con su hermana herida, dijo que los inspectores israelíes le preguntaron varias veces por qué quería volver a Gaza durante un interrogatorio que duró más de seis horas. Afirmó que le vendieron los ojos y la esposaron, acusación que también han hecho otras personas.

“Les dije que había vuelto a Palestina porque mi marido y mis hijos están allí”, relató Al Louh. Los interrogadores le dijeron que Gaza pertenecía a Israel y que “la guerra volvería, que Hamás no abandonaría las armas. Les dije que no me importaba, que quería volver”.

Preguntados por tales informes, los militares israelíes respondieron que “no se tiene conocimiento de incidentes de conducta inapropiada, malos tratos, aprehensiones o confiscación de bienes por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.”

PUBLICIDAD

La agencia de inteligencia Shin Bet y el COGAT, el organismo militar israelí que se ocupa de los asuntos civiles palestinos y coordina los pasos fronterizos, no respondieron a las preguntas sobre las acusaciones.

El largo interrogatorio del miércoles retrasó el regreso a Gaza de al-Louh y otros hasta casi las 2 de la madrugada del jueves.

Ese mismo día, funcionarios de derechos humanos de la ONU señalaron un “cuadro persistente de malos tratos, abusos y humillaciones por parte de las fuerzas militares israelíes”.

“Tras dos años de devastación absoluta, poder regresar con sus familias y lo que queda de sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad es lo mínimo”, declaró en un comunicado Ajith Sunghay, responsable de derechos humanos de la agencia para los territorios palestinos ocupados.

Números por debajo de los objetivos

Los funcionarios que negociaron la reapertura de Rafah tenían claro que los primeros días de la operación serían un piloto. Si tiene éxito, el número de personas que crucen podría aumentar.

Rápidamente surgieron dificultades. El primer día, el lunes, según las autoridades israelíes, 71 pacientes y acompañantes pudieron salir de Gaza y 46 palestinos pudieron entrar. Sin embargo, dentro de Gaza, los organizadores de la Organización Mundial de la Salud sólo pudieron organizar el transporte de 12 personas ese día, por lo que otros pacientes se quedaron atrás, según una persona informada de las operaciones que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios de comunicación.

Fin a la guerra en Gaza: así regresaron a Israel los rehenes Así transcurrió el inicio del proceso con el que se espera concluir el conflicto que se ha extendido por dos años en la Franja de Gaza.

Los funcionarios israelíes insistieron en que no se permitiría la entrada de palestinos en Gaza hasta que se hubieran completado todas las salidas. Luego dijeron que, dado que sólo 12 personas habían salido de Gaza, sólo 12 podrían entrar, dejando al resto esperando en el lado egipcio de la frontera durante la noche, según la persona informada de las operaciones.

PUBLICIDAD

Los cruces se recuperaron el segundo día, cuando se permitió salir de Gaza a 40 personas y entrar a otras 40. Pero los retrasos aumentaron porque muchos viajeros que regresaban llevaban más equipaje del establecido en el acuerdo alcanzado por los negociadores y artículos prohibidos, como cigarrillos y agua y otros líquidos como perfumes. A cada viajero se le permite llevar un teléfono móvil y una pequeña cantidad de dinero si presenta una declaración 24 horas antes del viaje.

Cada vez que un palestino era admitido en Egipto, las autoridades israelíes permitían la entrada de uno más en Gaza, alargando el proceso.

Los problemas continuaron el miércoles y el jueves, y el número de personas autorizadas a cruzar disminuyó. El autobús que transportaba a los retornados del miércoles no llegó al punto de entrega en Gaza hasta la 1:40 de la madrugada del jueves.

Aun así, algunos palestinos dijeron estar agradecidos por haber hecho el viaje.

A medida que el regreso de Siham Omran a Gaza se alargaba hasta las primeras horas del jueves, se tranquilizaba pensando en sus hijos y su marido, a los que no veía desde hacía 20 meses. Dijo que estaba agotada y aturdida por la devastación de Gaza.

“Este es un viaje de sufrimiento. Estar lejos de casa es difícil”, dijo. “Gracias a Dios hemos vuelto a nuestro país, a nuestros hogares y a nuestra patria”.