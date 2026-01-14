Reanudan en El Cairo conversaciones para lograr la paz en Sudán

El Cairo— Los esfuerzos para alcanzar la paz en Sudán se reanudaron en El Cairo el miércoles, mientras Egipto, las Naciones Unidas y Estados Unidos instaron a las partes en conflicto a acordar una tregua humanitaria a escala nacional, en un momento en que la guerra entre el Ejército y su rival paramilitar se acerca ya a su tercer año.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo a la prensa que su país no aceptará el colapso de Sudán o de sus instituciones, ni ningún intento de socavar su unidad o dividir su territorio, describiendo tales escenarios como “líneas rojas”.

Abdelatty manifestó en una conferencia de prensa conjunta con Ramtane Lamamra, el enviado personal del secretario general de la ONU para Sudán, que Egipto no permanecerá inactivo y no dudará en tomar las medidas necesarias para ayudar a preservar la unidad de Sudán.

“No hay absolutamente ningún espacio para reconocer entidades paralelas o a cualquier grupo armado. En ninguna circunstancia podemos equiparar las instituciones estatales sudanesas, incluido el Ejército sudanés, con cualquier otro grupo armado”, dijo, al margen de la quinta reunión del Mecanismo Consultivo para Mejorar y Coordinar los Esfuerzos de Paz.

Lamamra señaló que la quinta reunión de este tipo demostró que la diplomacia sigue siendo un camino viable hacia la paz.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, y el Ejército han estado en guerra desde abril de 2023. Durante el conflicto se han cometido múltiples atrocidades, mientras que Sudán enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Aunque los repetidos intentos de conversaciones de paz no han logrado poner fin a la guerra, Abdelatty dijo que existe un acuerdo regional para garantizar una tregua humanitaria inmediata, que incluye ciertos retiros y el establecimiento de corredores humanitarios seguros.

Ayuda humanitaria

Massad Boulos, asesor principal de Estados Unidos de Asuntos Árabes y Africanos, dijo el miércoles que más de 1.3 toneladas de suministros humanitarios ingresaron el miércoles a El-Fasher, la capital de Darfur del Norte, con la ayuda de negociaciones encabezadas por Estados Unidos, en lo que constituye la primera entrega de este tipo desde que la ciudad fue sitiada hace 18 meses.

“Mientras presionamos a las partes en conflicto para establecer una tregua humanitaria a nivel nacional, continuaremos apoyando mecanismos para facilitar la entrega sin obstáculos de asistencia a áreas que sufren de hambruna, desnutrición y desplazamiento provocado por el conflicto”, publicó Boulos en X.

El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sissi analizó con Boulos la necesidad de aumentar la coordinación entre ambos países para lograr la estabilidad en Sudán, y expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos para poner fin a la guerra.

Estados Unidos y los mediadores clave Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, conocidos como el Cuarteto, propusieron una tregua humanitaria, con la que ambas partes supuestamente estuvieron de acuerdo, pero el conflicto ha persistido.

“El presidente enfatizó que Egipto no permitirá tales acciones, dada la profunda conexión entre la seguridad nacional de ambos países hermanos”, dijo la oficina del presidente egipcio en un comunicado.

Estados Unidos ha acusado a las FAR de cometer genocidio en Darfur durante la guerra, y grupos de derechos humanos dijeron que el grupo paramilitar cometió crímenes de guerra durante el asedio y la toma de El-Fasher, así como en la captura de otras ciudades en Darfur. El Ejército también ha sido acusado de violaciones de derechos humanos.

La más reciente ola de violencia

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés), dijo el martes que al menos 19 civiles fueron asesinados el lunes durante operaciones terrestres en Jarjira, en Darfur del Norte.

Un grupo rebelde de Darfur aliado con el Ejército dijo que llevó a cabo una operación militar conjunta con las fuerzas militares en Jarjira, y afirmó que la operación liberó el área y sus alrededores y obligó a los combatientes de las FAR a huir hacia el sur.

También el lunes, al menos otras 10 personas murieron y nueve resultaron heridas en un ataque con drones contra Sinja, la ciudad capital de la provincia de Sennar, según OCHA y la Red de Médicos de Sudán.

La Red de Médicos de Sudán dijo en un comunicado que el ataque con drones fue lanzado por las FAR y alcanzó varias áreas de la ciudad, describiendo el ataque como el más reciente crimen que se añade “a la larga lista de graves violaciones contra civiles”.

El grupo afirmó que los civiles están siendo atacados deliberadamente en un “crimen de guerra en toda regla”.

La Red de Médicos de Sudán también dijo que “responsabiliza plenamente a las Fuerzas de Apoyo Rápido por este crimen y exige el fin de sus ataques a civiles y la protección de la infraestructura civil”.