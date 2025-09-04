Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
4 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Recuperan unos 100 cuerpos de aldea afectada por un deslizamiento de tierra en Sudán

No se ha podido confirmar un número real de fallecidos debido a la dificultad de llegar al lugar

4 de septiembre de 2025 - 10:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) manifestó que aún no se confirman el número de fallecidos ni la magnitud total de la tragedia debido a que es “extremadamente difícil llegar” al lugar. (Sudan Liberation Movement/Army)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los rescatistas han recuperado unos 100 cuerpos de una aldea remota que se teme haya sido arrasada por un devastador deslizamiento de tierra el fin de semana en la región occidental sudanesa de Darfur, indicó un grupo insurgente el miércoles.

RELACIONADAS

Mohamed Abdel Rahman al Nair, portavoz del Movimiento-Ejército de Liberación de Sudán, dijo a The Associated Press que la operación de rescate se llevó a cabo el martes y que las labores de búsqueda continuaban a pesar de la falta de recursos y equipo. También señaló que el número de muertos por el deslizamiento de tierra del 31 de agosto en Tarasin, en las montañas Marrah, podría ascender a 1,000.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) manifestó que aún no se confirman el número de fallecidos ni la magnitud total de la tragedia debido a que es “extremadamente difícil llegar” al lugar.

La ONU ha dicho que “entre 300 y 1,000 personas pudieron haber perdido la vida” en el deslizamiento de tierra, y que se implementaron acciones para apoyar el área afectada, ubicada a más de 560 millas al oeste de Jartum, la capital.

El papa León XIV habló de la tragedia durante su audiencia semanal el miércoles, diciendo que ha dejado “dolor y desesperación”.

Hizo un llamado a que haya “una respuesta coordinada para detener esta catástrofe humanitaria” e iniciar un “diálogo serio, sincero e inclusivo entre las partes para poner fin al conflicto y devolver la esperanza, la dignidad y la paz al pueblo de Sudán”.

Arjimand Hussain, gerente de respuesta regional en Plan International —una de las pocas organizaciones no gubernamentales que operan en Darfur— señaló que el grupo, junto con la ONU, planea enviar equipos a Tarasin en los próximos días, pero el despliegue es difícil debido a las fuertes lluvias, que hacen inaccesibles las carreteras.

“Toda la comunidad de ayuda humanitaria se siente impotente en este momento”, expresó.

La región de las montañas Marrah es un área volcánica con una altura de más de 9,840 pies en la cima. La cadena montañosa es patrimonio mundial de la humanidad, y es conocida por tener temperatura más baja y mayor precipitación que sus alrededores, según la UNICEF.

Un deslizamiento de tierra de menor magnitud afectó el área en 2018, dejando al menos 19 muertos y decenas de heridos, según la ahora disuelta misión de Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur.

La tragedia del domingo fue la más reciente en Sudán, en medio de su devastadora guerra civil. El país se ha visto afectado por hambrunas y brotes de enfermedades, incluido el cólera, que provocó cientos de muertes este año.

La guerra comenzó en abril de 2023, cuando las crecientes tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido derivaron en enfrentamientos abiertos en Jartum y otras partes del país.

El conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo. Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse, y hay hambruna en varias partes del país.

La guerra ha estado marcada por atrocidades, incluidos asesinatos y violaciones en masa, que son investigadas por la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra y contra la humanidad.

Tags
Breaking NewsSudánDeslizamientos de terreno
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: