Israel discute con Sudán del Sur el posible reasentamiento de palestinos de Gaza

Israel está en conversaciones con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar a palestinos de la Franja de Gaza en el país de África Oriental, asolado por la guerra, como parte de un esfuerzo más amplio de Israel para facilitar la emigración masiva del territorio, que ha quedado en ruinas tras la ofensiva de 22 meses contra Hamás.

Seis personas familiarizadas con el asunto confirmaron las conversaciones a The Associated Press. No está claro hasta dónde han avanzado las conversaciones, pero, de llevarse a cabo, los planes equivaldrían a trasladar a personas de una tierra devastada por la guerra y en riesgo de hambruna a otra, y plantearían problemas de derechos humanos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que quiere hacer realidad la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reubicar a gran parte de la población de Gaza a través de lo que Netanyahu denomina “migración voluntaria”. Israel ha planteado propuestas de reasentamiento similares con otras naciones africanas.

“Creo que lo correcto, incluso según las leyes de la guerra tal como las conozco, es permitir que la población se vaya, y luego entrar con toda la fuerza contra el enemigo que permanece allí”, dijo Netanyahu el martes en una entrevista con i24, una emisora de televisión israelí. No hizo referencia a Sudán del Sur.

Palestinos, grupos de derechos y gran parte de la comunidad internacional han rechazado las propuestas por considerarlas un plan para la expulsión forzosa en violación del derecho internacional.

Para Sudán del Sur, un acuerdo de este tipo podría ayudarle a estrechar lazos con Israel, ahora la potencia militar casi indiscutible en Oriente Medio. También es una posible vía de acceso a Trump, que planteó la idea de reasentar a la población de Gaza en febrero, pero parece haberse echado atrás en los últimos meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí declinó hacer comentarios y el ministro de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur no respondió a las preguntas sobre las conversaciones. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no comenta conversaciones diplomáticas privadas.

Egipto se opone a las propuestas de reasentar a los palestinos fuera de Gaza

Joe Szlavik, el fundador de una empresa de cabildeo estadounidense que trabaja con Sudán del Sur, dijo que funcionarios sursudaneses le informaron sobre las conversaciones. Dijo que una delegación israelí planea visitar el país para estudiar la posibilidad de establecer campamentos para palestinos allí. No se ha fijado ninguna fecha conocida para la visita. Israel no respondió de inmediato a una solicitud de confirmación de la visita.

Szlavik dijo que es probable que Israel pague por los campamentos improvisados.

Edmund Yakani, que dirige un grupo de la sociedad civil de Sudán del Sur, dijo que también había hablado con funcionarios sursudaneses sobre las conversaciones. Otros cuatro funcionarios con conocimiento de las conversaciones confirmaron que se estaban llevando a cabo conversaciones a condición de mantener el anonimato porque no estaban autorizados a discutirlas públicamente.

Dos de los funcionarios, ambos de Egipto, dijeron a AP que sabían desde hacía meses de los esfuerzos de Israel por encontrar un país que aceptara a los palestinos, incluido su contacto con Sudán del Sur. Dijeron que han estado presionando a Sudán del Sur para que no acepte a los palestinos.

Egipto se opone firmemente a los planes de trasladar a los palestinos fuera de Gaza, con la que comparte frontera, por temor a una afluencia de refugiados a su propio territorio.

AP informó anteriormente sobre conversaciones similares iniciadas por Israel y Estados Unidos con Sudán y Somalia, países que también están lidiando con la guerra y el hambre, y la región separatista de Somalia conocida como Somalilandia. Se desconoce el estado de esas conversaciones.

“Sudán del Sur, con problemas de liquidez, necesita cualquier aliado”

Szlavik, que ha sido contratado por Sudán del Sur para mejorar sus relaciones con Estados Unidos, dijo que Estados Unidos está al tanto de las conversaciones con Israel, pero no está directamente involucrado.

Sudán del Sur quiere que la administración Trump levante la prohibición de viajar al país y elimine las sanciones a algunas élites sursudanesas, dijo Szlavik. Ya ha aceptado a ocho personas arrastradas por las deportaciones masivas de la administración, en lo que puede haber sido un esfuerzo por congraciarse.

La administración Trump ha presionado a varios países para que ayuden a facilitar las deportaciones.

“Sudán del Sur, con problemas de liquidez, necesita cualquier aliado, ganancia financiera y seguridad diplomática que pueda conseguir”, dijo Peter Martell, periodista y autor de un libro sobre el país, “First Raise a Flag”.

La agencia de espionaje Mossad de Israel proporcionó ayuda a los sursudaneses durante su guerra civil de décadas contra el gobierno de mayoría árabe en Jartum antes de la independencia en 2011, según el libro.

El Departamento de Estado, preguntado sobre si había algún quid pro quo con Sudán del Sur, dijo que las decisiones sobre la expedición de visados se toman “de forma que se dé prioridad al mantenimiento de los más altos estándares de seguridad nacional, seguridad pública y el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de Estados Unidos”.

De una zona de conflicto asolada por el hambre a otra

Muchos palestinos podrían querer salir de Gaza, al menos temporalmente, para escapar de la guerra y de una crisis de hambre que raya en la hambruna. Pero han rechazado rotundamente cualquier reasentamiento permanente de lo que consideran una parte integral de su patria nacional.

Temen que Israel nunca les permita regresar, y que una partida masiva le permita anexar Gaza y restablecer asentamientos judíos allí, como piden los ministros de extrema derecha del gobierno israelí.

Aun así, incluso aquellos palestinos que quieren irse es poco probable que se arriesguen en Sudán del Sur, uno de los países más inestables y asolados por los conflictos del mundo.

Sudán del Sur ha luchado por recuperarse de una guerra civil que estalló tras la independencia, y que mató a casi 400,000 personas y sumió a zonas del país en la hambruna. El país, rico en petróleo, está plagado de corrupción y depende de la ayuda internacional para alimentar a sus 11 millones de habitantes, un reto que no ha hecho más que crecer desde que la administración Trump hizo recortes drásticos a la ayuda exterior.

Un acuerdo de paz alcanzado hace siete años ha sido frágil e incompleto, y la amenaza de guerra regresó cuando el principal líder de la oposición fue puesto bajo arresto domiciliario este año.

Los palestinos, en particular, podrían no ser bienvenidos. La larga guerra por la independencia de Sudán enfrentó al sur, mayoritariamente cristiano y animista, contra el norte, predominantemente árabe y musulmán.

Yakani, del grupo de la sociedad civil, dijo que los sursudaneses necesitarían saber quién viene y cuánto tiempo planean quedarse, o podría haber hostilidades debido a los “problemas históricos con los musulmanes y los árabes”.