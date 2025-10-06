Rescatistas en India buscan desaparecidos tras deslaves que dejan 24 muertos en distrito al noreste del país

Nueva Delhi - Los rescatistas rastreaban el lunes el distrito montañoso de Darjeeling, en el noreste de la India, conocido por el cultivo de té, en busca de personas reportadas como desaparecidas un día después de que los deslizamientos de tierra provocados por fuertes aguaceros mataran al menos a 24 personas, dijeron funcionarios.

Equipos de personal del ejército indio y miembros de la fuerza de respuesta a desastres estaban buscando personas que se teme que estén atrapadas bajo los escombros, dijo Udayan Guha, ministro de desarrollo del estado de Bengala Occidental.

Los aguaceros y los daños en las carreteras obstaculizaron los esfuerzos para llegar a varias aldeas afectadas, dijeron las autoridades. Las noticias de televisión mostraron a los trabajadores de rescate utilizando máquinas de movimiento de tierra para limpiar los escombros.

Los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias destruyeron viviendas e infraestructuras y dejaron a cientos de turistas varados en Darjeeling durante el fin de semana. Las lluvias también provocaron el derrumbe de dos puentes de hierro, dijo la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, en una publicación en X.

El departamento meteorológico de la India ha pronosticado fuertes lluvias en la región hasta el martes.

El domingo, al menos 44 personas murieron en Nepal debido a deslizamientos de tierra e inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Las víctimas incluyeron al menos a 37 personas en el distrito montañoso oriental de Illam, donde aldeas enteras fueron arrasadas por los deslizamientos de tierra.

Las fuertes lluvias del fin de semana llegaron al final de la temporada del monzón de Nepal, que suele comenzar en junio y termina a mediados de septiembre. También dejó partes de la capital, Katmandú, inundadas y provocó la cancelación de todos los vuelos nacionales el sábado.

En un incidente separado, los rescatistas estaban ayudando a cientos de excursionistas atrapados por la fuerte nieve en los campamentos turísticos en una ladera del Monte Everest en el Tíbet, dijeron los medios estatales chinos.

Unos 350 excursionistas habían llegado a un punto de encuentro en el país de Tingri y los rescatistas estaban en contacto con otros 200, dijo la emisora estatal CCTV el domingo por la noche. No hubo una actualización inmediata sobre los esfuerzos de rescate el lunes.

Las nubes repentinas, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han causado una importante pérdida de vidas y bienes en los últimos meses en toda la India. Las inundaciones repentinas arrasaron una aldea entera en el estado norteño de Uttarakhand en agosto.

Las lluvias extremas de este año han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la región del sur de Asia, que incluye a India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas y Nepal.