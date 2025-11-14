Rusia planifica traer a 12,000 norcoreanos para producir drones, según Ucrania

Rusia planea traer a 12,000 trabajadores norcoreanos para ponerlos a trabajar antes de final de año en una planta de producción de drones kamikaze Shahed situada en la región rusa de Tatarstán, según dijo este viernes la inteligencia militar ucraniana (GUR) en su canal de Telegram.

Según el GUR, los detalles de esta transferencia de mano de obra fueron abordados a finales de octubre en el Ministerio de Exteriores ruso por funcionarios rusos y representantes de la empresa norcoreana Jihyang Technology Trade Company, que se encarga de reclutar trabajadores en el país asiático.

El GUR dice conocer también los detalles del contrato, por el que Rusia pagará $2.5 por hora trabajada a los norcoreanos, que tendrán jornadas laborales de al menos 12 horas.

Moscú y Pionyang han estrechado sus relaciones desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.