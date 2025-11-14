Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
76°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia planifica traer a 12,000 norcoreanos para producir drones, según Ucrania

La inteligencia militar ucraniana sostuvo que los trabajadores norcoreanos tendrán jornadas laborales de al menos 12 horas

14 de noviembre de 2025 - 7:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soldados norcoreanos custodian fuertemente la frontera con Corea del Sur (AP).
Moscú y Pionyang han estrechado sus relaciones desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Rusia planea traer a 12,000 trabajadores norcoreanos para ponerlos a trabajar antes de final de año en una planta de producción de drones kamikaze Shahed situada en la región rusa de Tatarstán, según dijo este viernes la inteligencia militar ucraniana (GUR) en su canal de Telegram.

Según el GUR, los detalles de esta transferencia de mano de obra fueron abordados a finales de octubre en el Ministerio de Exteriores ruso por funcionarios rusos y representantes de la empresa norcoreana Jihyang Technology Trade Company, que se encarga de reclutar trabajadores en el país asiático.

El GUR dice conocer también los detalles del contrato, por el que Rusia pagará $2.5 por hora trabajada a los norcoreanos, que tendrán jornadas laborales de al menos 12 horas.

Moscú y Pionyang han estrechado sus relaciones desde que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Además de suministrar misiles balísticos y municiones, Corea del Norte envío el año pasado a Rusia a un grupo de unos 10,000 soldados -según datos de la inteligencia estadounidense y ucraniana- que fueron desplegados en el frente para reforzar al Ejército ruso

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaCorea del Norte
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 14 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: