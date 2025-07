Las cámaras están en todas partes

Ellis Cashmore, autor del libro Celebrity Culture , propone que la rápida fama del momento de la kiss cam de la semana pasada probablemente responde a una pregunta que muchos se han hecho durante años: “¿La vida privada sigue siendo lo que era? Y la respuesta es, por supuesto, que ya no existe la vida privada”, señala. “Ciertamente no en el sentido tradicional del término”.

Una vez que algo se vuelve viral, a menudo le sigue el “doxing”

Luego está el segundo anillo de exposición: lo que sucede después de que el video o las fotos se difunden.Los expertos señalan los crecientes casos de usuarios de redes sociales que se apresuran a identificar públicamente, o doxxear, a las personas capturadas en cámara, muy parecido a la rapidez con la que internet se comprometió a encontrar a los involucrados en el momento de Coldplay, por ejemplo. Las páginas de LinkedIn pertenecientes tanto al ahora ex CEO como al jefe de personal de Astronomer permanecieron desactivadas el lunes, y The Associated Press no pudo contactar a ninguno de los dos para hacer comentarios.