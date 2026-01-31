Siete minutos impactantes: hombre deja caer su GoPro en el océano y capta una visión inquietante

Las profundidades del océano siempre guardaron secretos aterradores, y ahora, gracias a la iniciativa de un youtuber que disfruta de compartir videos sobre la naturaleza, parte de esa intriga quedó expuesta a través de impactantes imágenes. Odysseas Froilan, un creador de contenido griego, logró documentar la vida submarina bajo un crucero anclado en Bahamas en 2021, donde utilizó una cámara GoPro para revelar una realidad que fue calificada como terrorífica por los más de once millones de espectadores que tuvo el clip.

El video de más de siete minutos, compartido por Froilan en YouTube (@OdiFroilan), muestra un marcado contraste entre la tranquilidad del día y la inquietante actividad nocturna. Durante las horas de luz, la cámara, al descender, se encontró con bancos de peces curiosos y otras criaturas acuáticas, por lo que ofreció una escena generalmente tranquila y serena. Sin embargo, al caer la noche, los descubrimientos de la cámara tomaron un giro completamente diferente y mucho más dramático.

Es en la oscuridad donde la GoPro de youtuber griego capturó lo que los usuarios de redes sociales describieron como una “pesadilla”. Las imágenes nocturnas revelaron la presencia de varios tiburones, depredadores que emergen de las profundidades con sus ojos iluminados por el modo de visión nocturna de la cámara. La sola oscuridad añade un elemento escalofriante a esta sección del video, pero la aparición de estos animales marítimos es lo que realmente perturbó a la audiencia, a pesar de que no se observó ningún comportamiento agresivo.

La fascinación y el miedo que generaron estas escenas se reflejaron en los comentarios de los espectadores. Uno de ellos expresó que la experiencia fue“mucho más interesante” de lo que pensó y agregó: “Hay algo primariamente aterrador en ver un tiburón emerger de la oscuridad de esa manera”. Otro usuario describió el video como su peor pesadilla. Un tercer comentario ilustró el impacto de la transición: “La forma en que pasé de mover los pies en el aire por los lindos peces y pensar, ‘quizás el océano no es tan aterrador después de todo’, en el metraje diurno a mirar fijamente, aterrorizado, el metraje nocturno, confirmando aún más mi intenso miedo al océano”.

Para lograr estas claras tomas, Odysseas Froilan explicó que la embarcación había permanecido anclada en la zona por un largo período, lo que permitió que la arena del lecho marino se asentara y ofreciera una visibilidad óptima. Su preparación incluyó el uso de una carcasa protectora para la GoPro que soportara la presión, estabilizadores caseros para evitar el balanceo de la cámara y la elección de un día sin viento ni corrientes. La cámara, atada a un sedal de pesca, le permitió sentir el fondo, aunque solo pudo revisar las imágenes una vez que la subía. Su intención inicial era meramente observar lo que ocurría, pero la calidad y el impacto de las grabaciones lo llevaron a compartirlas con sus suscriptores, que en ese momento sumaban 10,600 en YouTube. Las revelaciones submarinas, especialmente las nocturnas, ofrecieron una visión cruda de un mundo oculto, lo cual ayudó a que muchos confirmen su temor a las profundidades marinas.

Los consejos para no arruinar la GoPro en el mar

A través de su sitio web oficial, la empresa confirmó que las cámaras GoPro, desde el modelo HERO5 hasta las más recientes, como el caso de HERO13 Black, son sumergibles hasta diez metros sin carcasa, ideales para nadar y hacer esnórquel.