Talibanes liberan a un ciudadano de Estados Unidos de una prisión afgana

Los talibanes liberaron el domingo a un ciudadano de Estados Unidos de una prisión afgana, semanas después de que dijeran que habían llegado a un acuerdo con enviados de Estados Unidos sobre un intercambio de prisioneros como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones.

El portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de los talibanes, Zia Ahmad Takal, identificó al hombre como Amir Amiri. No dijo cuándo fue detenido Amiri, por qué ni dónde.

Un funcionario con conocimiento de la liberación dijo que Amiri había estado detenido en Afganistán desde diciembre de 2024 y que estaba de camino de regreso a Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los detalles con los medios.

Qatar facilitó la liberación de Amiri en el último logro diplomático resultante de su asociación de seguridad con Estados Unidos que ha asegurado la libertad de otros cuatro estadounidenses de la detención de los talibanes este año. Qatar, una nación rica en energía en la Península Arábiga, también ayudó a liberar a una pareja británica que estuvo encarcelada durante meses.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acogió con satisfacción la liberación de Amiri, diciendo que marcaba la determinación de la administración, reforzada por la reciente orden ejecutiva del presidente, de proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero.

“Si bien esto marca un importante paso adelante, estadounidenses adicionales permanecen detenidos injustamente en Afganistán. El presidente Donald Trump no descansará hasta que todos nuestros ciudadanos cautivos estén de vuelta en casa”, dijo.

Ahmad Habibi, el hermano de Mahmood Habibi, un ciudadano de Estados Unidos detenido por los talibanes durante más de tres años, dijo que él y su familia estaban agradecidos de escuchar las noticias sobre Amiri, y que seguían esperando que Mahmood también fuera traído a casa.

Mahmood Habibi, un empresario afgano-estadounidense, trabajó como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul y desapareció en 2022. El FBI y su familia han dicho que creen que fue tomado por los talibanes, quienes han negado tenerlo.