Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Talibanes liberan a un ciudadano de Estados Unidos de una prisión afgana

Como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países

28 de septiembre de 2025 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amir Amiri había estado detenido en Afganistán desde diciembre de 2024.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los talibanes liberaron el domingo a un ciudadano de Estados Unidos de una prisión afgana, semanas después de que dijeran que habían llegado a un acuerdo con enviados de Estados Unidos sobre un intercambio de prisioneros como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones.

RELACIONADAS

El portavoz adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de los talibanes, Zia Ahmad Takal, identificó al hombre como Amir Amiri. No dijo cuándo fue detenido Amiri, por qué ni dónde.

Un funcionario con conocimiento de la liberación dijo que Amiri había estado detenido en Afganistán desde diciembre de 2024 y que estaba de camino de regreso a Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los detalles con los medios.

Qatar facilitó la liberación de Amiri en el último logro diplomático resultante de su asociación de seguridad con Estados Unidos que ha asegurado la libertad de otros cuatro estadounidenses de la detención de los talibanes este año. Qatar, una nación rica en energía en la Península Arábiga, también ayudó a liberar a una pareja británica que estuvo encarcelada durante meses.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acogió con satisfacción la liberación de Amiri, diciendo que marcaba la determinación de la administración, reforzada por la reciente orden ejecutiva del presidente, de proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero.

“Si bien esto marca un importante paso adelante, estadounidenses adicionales permanecen detenidos injustamente en Afganistán. El presidente Donald Trump no descansará hasta que todos nuestros ciudadanos cautivos estén de vuelta en casa”, dijo.

Ahmad Habibi, el hermano de Mahmood Habibi, un ciudadano de Estados Unidos detenido por los talibanes durante más de tres años, dijo que él y su familia estaban agradecidos de escuchar las noticias sobre Amiri, y que seguían esperando que Mahmood también fuera traído a casa.

Mahmood Habibi, un empresario afgano-estadounidense, trabajó como contratista para una empresa de telecomunicaciones con sede en Kabul y desapareció en 2022. El FBI y su familia han dicho que creen que fue tomado por los talibanes, quienes han negado tenerlo.

“Estamos agradecidos de que altos funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional nos hayan asegurado repetidamente que cualquier acuerdo que hagan con los talibanes será ‘todo o nada’ y nos han asegurado explícitamente que no dejarán atrás a mi hermano”, dijo Ahmad Habibi.

Tags
Breaking NewsTalibánEstados UnidosAfganistán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: