NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tensión máxima: Israel lanza ataques contra tres aeropuertos clave en Irán

Entre los objetivos atacados se encuentra uno situado a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán

3 de marzo de 2026 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fuerzas de seguridad disparan gas lacrimógeno para dispersar una protesta contra los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Hadi Mizban)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - Israel atacó este martes tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán y otro en el sur del país en el que alcanzó un avión en la pista, informaron medios iraníes.

RELACIONADAS

La agencia iraní Mehr mostró una humareda sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.

Se desconocen los daños que ha sufrido ese aeródromo por el momento.

Teherán cuenta con el Aeropuerto Internacional Iman Jomeiní destinado para vuelos al extranjero.

Al mismo tiempo se produjo un ataque contra el aeropuerto de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, informó Press TV.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

También fue golpeado el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Desde el comienzo de la guerra el sábado al menos 787 personas han muerto en más de un millar de bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosIsraelIrán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
