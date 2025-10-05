Tormenta tropical Priscilla se forma en el océano Pacífico frente a la costa de México
Se emitió una alerta de tormenta tropical para parte de la costa del suroeste de México, desde Punta San Telmo hasta Punta Mita
5 de octubre de 2025 - 6:38 AM
Miami - La tormenta tropical Priscilla se formó el sábado en el océano Pacífico, frente a la costa de México.
El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, dijo que Priscilla era una “gran tormenta tropical”, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extendían hasta 140 millas desde su centro.
Sus vientos máximos sostenidos eran de 45 millas por hora (mph), dijo el centro, y se ubicaba a unas 285 millas al suroeste de Manzanillo y se dirigía hacia el noroeste a 3 mph.
Se pronosticó que Priscilla alcanzaría el estatus de huracán el domingo por la noche o el lunes temprano y, en general, se movería paralela a la costa en los próximos días.
Otra tormenta tropical frente a México en el Pacífico, Octave, serpenteaba lejos de la costa sin que se pronosticara que tocaría tierra y sin alertas ni avisos costeros vigentes debido al sistema.
Sus vientos máximos sostenidos se fortalecieron ligeramente hasta las 65 mph.
