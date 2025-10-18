Opinión
18 de octubre de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres muertos y cinco heridos tras explosión de una fábrica de armas en Rusia

Otras cinco personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas

18 de octubre de 2025 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presidente de Rusia, Vladimir Putin. (GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tres mujeres murieron y otras cinco personas resultaron heridas en la explosión de una fábrica de armas en Rusia, informó este sábado el gobernador de la región de Bashkiria, Radiy Jabírov.

“Por desgracia, tres personas fallecieron, todas mujeres. Entre ellas se encontraba una joven nacida en 2002. Dos de ellas tenían hijos. La empresa proporcionará las medidas de ayuda necesarias y, sin duda, pagará una indemnización”, comunicó Jabírov a través de su canal de Telegram.

Además, otras cinco personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, “dos se encuentran en estado bastante grave”, aunque “no existe una situación que ponga en peligro su vida”, aclaró el gobernador.

La fábrica Avangard se encuentra en la región de Bashkiria, a más de un millar de kilómetros al este de Moscú.

El funcionario regional descartó que la explosión, que derribó un edificio de la planta industrial, se produjese a causa de ataques con drones ucranianos, pero tampoco especificó un motivo concreto.

“Desafortunadamente, situaciones así de difíciles ocurren. Sin embargo, la planta seguirá produciendo productos vitalmente necesarios y demandados por nuestro país”, añadió sobre la planta que fabrica armas y municiones.

Jabírov describió la planta como “bastante antigua, pero que cumple una importante misión nacional”.

Breaking NewsRusiaExplosión
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
