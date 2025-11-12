Un broche de sombrero perdido por Napoleón en Waterloo se subasta en 3.8 millones de euros

El broche de diamantes que en ocasiones adornó el célebre bicornio de Napoleón, y que el emperador francés tuvo que abandonar durante su huida tras la derrota de Waterloo, se ha vendido este miércoles en una subasta en Ginebra por 3.52 millones de francos (3.8 millones de euros).

De acuerdo con las cifras de Sotheby’s, la casa británica que ha subastado esta y otras joyas en la ciudad suiza, se han superado con creces las expectativas sobre la venta de esta histórica pieza, con un valor de salida estimado de entre 120,000 y 200,000 francos (129,000-216,000 euros).

El broche circular, de 45 milímetros de diámetro, tiene en su centro un gran diamante ovalado de 13.04 quilates y está rodeado por casi cien diamantes de diferentes formas y tamaños dispuestos en dos filas concéntricas.

Se encontraba en uno de los carruajes que quedaron atascados en un camino embarrado a pocos kilómetros del campo de batalla de Waterloo (actual Bélgica), por el que la comitiva de Napoleón intentaba escapar tras la derrota que supuso, en 1815, el final de su intento de resucitar el imperio.

En ese vehículo el emperador intentaba salvar otras valiosas pertenencias, como medallas, armas, cubertería, un sombrero y una caja de joyas que contenía decenas de diamantes.

El broche se entregó como trofeo de guerra al rey Guillermo III de Prusia, y formó parte durante décadas del patrimonio de su familia, los Hohenzollern, aunque en fechas recientes pasó a otra colección privada cuya identidad no fue revelada.

El broche fue la pieza que logró un precio más alto en la sesión matinal de la subasta de Sotheby’s, dedicada a joyas de la nobleza europea y otras piezas históricas.