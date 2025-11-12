Opinión
12 de noviembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un broche de sombrero perdido por Napoleón en Waterloo se subasta en 3.8 millones de euros

Tiene en su centro un gran diamante ovalado de 13.04 quilates

12 de noviembre de 2025 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La subasta del broche de diamantes que el emperador Napoleón Bonaparte. (Alicia Hegar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El broche de diamantes que en ocasiones adornó el célebre bicornio de Napoleón, y que el emperador francés tuvo que abandonar durante su huida tras la derrota de Waterloo, se ha vendido este miércoles en una subasta en Ginebra por 3.52 millones de francos (3.8 millones de euros).

De acuerdo con las cifras de Sotheby’s, la casa británica que ha subastado esta y otras joyas en la ciudad suiza, se han superado con creces las expectativas sobre la venta de esta histórica pieza, con un valor de salida estimado de entre 120,000 y 200,000 francos (129,000-216,000 euros).

El broche circular, de 45 milímetros de diámetro, tiene en su centro un gran diamante ovalado de 13.04 quilates y está rodeado por casi cien diamantes de diferentes formas y tamaños dispuestos en dos filas concéntricas.

Se encontraba en uno de los carruajes que quedaron atascados en un camino embarrado a pocos kilómetros del campo de batalla de Waterloo (actual Bélgica), por el que la comitiva de Napoleón intentaba escapar tras la derrota que supuso, en 1815, el final de su intento de resucitar el imperio.

En ese vehículo el emperador intentaba salvar otras valiosas pertenencias, como medallas, armas, cubertería, un sombrero y una caja de joyas que contenía decenas de diamantes.

El broche se entregó como trofeo de guerra al rey Guillermo III de Prusia, y formó parte durante décadas del patrimonio de su familia, los Hohenzollern, aunque en fechas recientes pasó a otra colección privada cuya identidad no fue revelada.

El broche fue la pieza que logró un precio más alto en la sesión matinal de la subasta de Sotheby’s, dedicada a joyas de la nobleza europea y otras piezas históricas.

También se obtuvo un alto precio, 2.91 millones de francos suizos (3.15 millones de euros), con la venta al mejor postor de un anillo de diamante rosa de 13.83 quilates que perteneció a la emperatriz Catalina I de Rusia y después a varios sultanes otomanos.

Tags
Breaking NewsSubastas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
