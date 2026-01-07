Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezolanos salieron a celebrar la captura de Nicolás Maduro y terminaron arrestados

El incidente se registró en el estado de Mérida, confirmó la Policía nacional

7 de enero de 2026 - 4:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos personas fueron arrestadas. (Policía de Mérida)
Por El Nacional / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Dos personas que estaban celebrando en la calle la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses, ocurrida la madrugada del 3 de enero, fueron detenidas por funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del estado Mérida.

Los sujetos, de 64 y 65 años de edad, presuntamente gritaban consignas en contra del gobierno nacional, celebraban la salida de Maduro, ofendieron a residentes militantes del PSUV e incluso realizaron detonaciones con arma de fuego, según la minuta policial difundida en redes sociales.

Durante la aprehensión, que se produjo en el sector Los Cedros, parroquia Río Negro del municipio Guaraque, los agentes inspeccionaron la vivienda de los detenidos y hallaron un revólver marca Smith & Wesson con seis cartuchos —cinco percutidos— y una escopeta sin marca visible.

Los hombres permanecen recluidos en la Estación Policial Guaraque, donde se realizan las actuaciones policiales y jurídicas correspondientes.

En el estado Miranda, también se reportó la detención de un joven en Charallave tras una revisión de su teléfono móvil en la que supuestamente se halló información a favor de la captura de Maduro, según medios locales.

Estado de Conmoción Exterior contempla detenciones tras captura de Maduro

La ola de detenciones se produjo tras la publicación en GacetEste marco extraordinario, que también contempla otras medidas como la suspensión de derechos de reunión o manifestación, ha generado advertencias de organismos de derechos humanos sobre posibles afectaciones a las libertades civiles.a Oficial del decreto de Estado de Conmoción Exterior, firmado por el Ejecutivo venezolano luego de la operación militar estadounidense.

El decreto otorga amplios poderes a los cuerpos de seguridad para capturar “toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”.

El artículo 5 instruye a los órganos policiales, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, a ejecutar “de manera inmediata” estas capturas y poner a los implicados a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal.

ACERCA DEL AUTOR
El Nacional / GDA
El Nacional es un medio de comunicación venezolano, fundado en Caracas el 3 de agosto de 1943. Pretende contribuir a hacer viable la democracia en Venezuela, mostrando la real situación del...
