La política de Donald Trump hacia Venezuela marcó un punto de inflexión peligroso en las relaciones internacionales contemporáneas. Bajo el argumento de combatir un supuesto narcoterrorismo de Estado, su administración impulsó una estrategia de criminalización selectiva de un gobierno soberano, en abierta contradicción con los principios fundamentales del derecho internacional y con múltiples resoluciones de las Naciones Unidas.

