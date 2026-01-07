Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Criminalizar para intervenir: Venezuela y la erosión del derecho internacional
Defender a Venezuela no implica avalar a su gobierno. Implica defender el derecho internacional, la autoridad de las Naciones Unidas y la premisa de que ningún país, por poderoso que sea, puede erigirse en juez, fiscal y ejecutor del destino de otra nación, opina Víctor Rodríguez
7 de enero de 2026 - 5:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.