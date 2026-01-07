Opinión
Venezuela para los americanos
Esa mentalidad de que la explotación de América Latina es un destino manifiesto para asegurar su supremacía, tiene un nuevo corolario: Estados Unidos gobernará a Venezuela, extraerá y venderá su petróleo y de paso devolverá a los venezolanos a su territorio, señala Ángel Rosa
7 de enero de 2026 - 11:10 PM
