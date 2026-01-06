Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Venezuela y la pantalla legal
Trump declaró que Estados Unidos estaba bajo una invasión. Por estar en “guerra”, podía tratar a los “enemigos” como se les trata en un escenario bélico. Así, las tripulaciones de los botes en el Caribe que él sospechaba que traficaban drogas no serían intervenidos, señala Leo Aldridge
6 de enero de 2026 - 11:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.