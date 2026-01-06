Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Yanis Blanco Santiago
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Secuestro exprés

Es ampliamente conocido que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. El filme retrata las profundas desigualdades sociales, la decadencia de la infraestructura y de los servicios básicos, el acceso generalizado a las armas y la alta incidencia criminal, señala Yanis Blanco

6 de enero de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aun así, de las propias declaraciones del presidente Trump tras el ataque queda claro que el objetivo de la incursión militar y de la captura de Maduro y su esposa no es la reivindicación del derecho internacional ni la protección de los derechos humanos, escribe Yanis Blanco. (Stringer)

A raíz del ataque armado estadounidense contra Venezuela, he pensado en la película Secuestro exprés. Resulta extraño evocar ese filme en medio de discusiones sobre el derecho internacional y la ilegalidad de los actos de Estados Unidos, debates que suelen interesar principalmente a quienes nos apasionamos por estos temas académicos. Sin embargo, la referencia sirve como invitación a reflexionar sobre cómo se llegó a este punto.

ACERCA DEL AUTOR
Yanis Blanco Santiago

Yanis Blanco Santiago

Arrow Icon
Abogada y Profesora Adjunta – Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
