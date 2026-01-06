Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Secuestro exprés
Es ampliamente conocido que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. El filme retrata las profundas desigualdades sociales, la decadencia de la infraestructura y de los servicios básicos, el acceso generalizado a las armas y la alta incidencia criminal, señala Yanis Blanco
6 de enero de 2026 - 4:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.