NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela negocia con Estados Unidos “venta de volúmenes de petróleo”

El proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales

7 de enero de 2026 - 3:42 PM

Caracas, Venezuela - Venezuela informó el miércoles que negocia con Estados Unidos la “venta de volúmenes” de crudo, momentos después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará la comercialización de petróleo venezolano “indefinidamente”.

“Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales”, apuntó la compañía.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Los ingresos serán “controlados” por él, precisó.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, publicó el republicano en su plataforma Truth Social.

Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.

El presidente estadounidense dijo estar “a cargo” de Venezuela tras una operación militar a gran escala en Caracas y tres estados del país el 3 de enero que devino en la caída del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde enfrentan un juicio por varios cargos, incluido narcotráfico.

Sometida a un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, unos 303,000 millones de barriles en su mayor parte de crudos pesados y extrapesados.

Breaking NewsVenezuelaEstados UnidosPetróleo
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
