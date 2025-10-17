Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
90°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela activa plan de defensa en cuatro estados occidentales ante “amenaza” de Estados Unidos

Ciudadanos, militares y policías se movilizaron desde temprano en localidades de Mérida y Trujillo

17 de octubre de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía cedida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela del ministro del interior, Diosdado Cabello (d), durante una actividad, en Aragua (Venezuela). EFE/ Ministerio de Interior, Justicia y Paz (Ministerio de Interior)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Venezuela activó este viernes en cuatro estados del occidente de su territorio el plan denominado ‘Independencia 200’ para la “defensa integral” del país ante la que denuncia como “amenaza” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación suramericana.

RELACIONADAS

Ciudadanos, militares y policías se movilizaron desde temprano en localidades de Mérida y Trujillo, en los Andes venezolanos, así como en Lara y Yaracuy, como parte de las acciones de “preparación” para “seguir ganando la paz”, según dijo el presidente, Nicolás Maduro.

La operación ‘Independencia 200’, anunciada en septiembre, se ha activado de manera progresiva desde la semana pasada en más de una decena de regiones, la mayoría costeras, así como en la insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe, y en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Amazonas, este también limítrofe con Brasil.

A través de su canal de Telegram, Maduro anunció la activación “integral” de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, una “línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista”, según el líder chavista.

“Vamos completando toda la preparación para llegar al estado óptimo para la defensa integral de nuestra patria, (...) en perfecta unión de todo nuestro pueblo, de todos los sectores, para ganar la paz y ejercer la soberanía”, expresó.

En ese sentido, el mandatario agregó que, en “perfecta fusión popular-militar-policial”, Venezuela se prepara “para hacer inexpugnable” al territorio.

Este jueves, Venezuela activó el plan en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) con el fin, de acuerdo al gobernador de esa región, el chavista Wilmer Rodríguez, de garantizar la “soberanía, paz y protección” de los ciudadanos ante el despliegue de Estados Unidos.

Maduro aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está “más unido que nunca” en la defensa de la patria.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana “como parte del sistema integral de defensa nacional”.

El Gobierno insiste en que la defensa del país también es responsabilidad “del pueblo” y “no solo” de las autoridades.

Estados Unidos defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro asegura que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” y “apropiarse” de los recursos del país, como el petróleo

Tags
Breaking NewsVenezuelaEstados UnidosNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: