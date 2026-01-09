Opinión
Venezuela anuncia un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos

El gobierno venezolano reiteró su denuncia a nivel internacional de lo que calificó como “agresión criminal” contra su territorio

9 de enero de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Venezuela anunció este viernes el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países” y para abordar las consecuencias del “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

RELACIONADAS

En un comunicado, la Administración chavista ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que al país suramericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harán “evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”.

De igual manera, prosiguió, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las “labores correspondientes”, sin precisar más detalles ni la fecha de partida.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

El Gobierno de Venezuela reiteró su denuncia a nivel internacional de lo que calificó como “agresión criminal” contra su territorio, que dejó “más de un centenar de muertes de civiles y militares”, luego de que Estados Unidos atacara Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó a EFE que envió a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país suramericano.

“El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones”, explicó un funcionario del Departamento de Estado.

¿Dónde está el petróleo de Venezuela y por qué es tan importante?

¿Dónde está el petróleo de Venezuela y por qué es tan importante?

Venezuela alberga la mayor reserva de petróleo en el planeta. El presidente Donald Trump anunció una movida sin precedentes para asumir el control de la industria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado domingo, un día después de la misión en la que fue detenido Maduro y trasladado a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país suramericano.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

