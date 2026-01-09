Mientras Trump promete el renacimiento de Venezuela, los venezolanos luchan contra una economía en ruinas

En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump promete que la intervención estadounidense en Venezuela inyectará miles de millones de dólares en la infraestructura del país, revivirá su otrora próspera industria petrolera y eventualmente dará una nueva era de prosperidad a la nación latinoamericana.

Sin embargo, aquí, en un extenso mercadillo de la capital, Ana Calderón, una trabajadora de los servicios públicos, sólo desea poder comprar los ingredientes para preparar una sopa.

“La comida es increíblemente cara”, dice Calderón, señalando el rápido aumento de los precios, que hacen que el apio se venda al doble que hace unas semanas y que un kilo de carne cueste más de $10 o $25 veces el salario mínimo mensual del país. “Todo es muy caro”.

Los venezolanos que digieren las noticias de la descarada captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos están escuchando promesas grandiosas de futuras proezas económicas incluso mientras viven las paralizantes realidades económicas de hoy.

“Saben que el panorama ha cambiado significativamente, pero aún no lo ven sobre el terreno. Lo que ven es represión. Ven mucha confusión”, afirma Luisa Palacios, economista nacida en Venezuela y antigua ejecutiva del sector petrolero, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “La gente tiene esperanzas y espera que las cosas cambien, pero eso no significa que las cosas vayan a cambiar ahora mismo”.

Cualquier esperanza que exista sobre la posibilidad de que la implicación de Estados Unidos mejore la economía de Venezuela va unida a la aplastante realidad diaria que vive la mayoría de la población. La gente suele tener dos, tres o más trabajos sólo para sobrevivir, y aún así los armarios y frigoríficos están casi vacíos. Los niños se acuestan pronto para evitar la punzada del hambre; los padres eligen entre comprar una receta o hacer la compra. Se calcula que ocho de cada 10 personas viven en la pobreza.

Ha llevado a millones de personas a huir del país hacia otros lugares.

Los que quedan se concentran en las ciudades de Venezuela, incluida su capital, Caracas, donde el mercado callejero del barrio de Catia llegó a estar tan concurrido que los compradores chocaban entre sí y esquivaban el tráfico en sentido contrario. Pero a medida que los precios han ido subiendo en los últimos días, la población local se ha ido alejando cada vez más de los puestos del mercado, reduciendo el caos a un relativo silencio.

Neila Roa, con su bebé de 5 meses a cuestas, vende paquetes de cigarrillos a los transeúntes, teniendo que vigilar las fluctuaciones diarias de la moneda para ajustar el precio.

“Inflación y más inflación y devaluación”, dice Roa. “Está fuera de control”.

Roa no podía creer la noticia de la captura de Maduro. Ahora, se pregunta qué saldrá de ello. Cree que haría falta “un milagro” para arreglar la economía de Venezuela.

“Lo que no sabemos es si el cambio es para bien o para mal”, afirma. “Estamos en un estado de incertidumbre. Tenemos que ver lo bueno que puede ser y lo mucho que puede aportar a nuestras vidas.”

Trump ha dicho que Estados Unidos distribuirá parte de los beneficios de la venta de petróleo venezolano entre su población. Pero ese compromiso hasta ahora parece centrarse en gran medida en los intereses de Estados Unidos de extraer más petróleo de Venezuela, vender más productos fabricados en Estados Unidos al país y reparar la red eléctrica.

La Casa Blanca organiza este viernes una reunión con ejecutivos de empresas petroleras estadounidenses para hablar sobre Venezuela, país al que la administración Trump ha estado presionando para que abra más su vasta pero tambaleante industria petrolera a la inversión y los conocimientos técnicos estadounidenses. En una entrevista con The New York Times, Trump reconoció que reactivar la industria petrolera del país llevaría años.

“El petróleo tardará un tiempo”, dijo.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. La economía del país depende de ellas.

El predecesor de Maduro, el fogoso Hugo Chávez, elegido en 1998, amplió los servicios sociales, incluidas la vivienda y la educación, gracias a la bonanza petrolera del país, que generó ingresos estimados en unos $981,000 millones entre 1999 y 2011 al dispararse los precios del crudo. Pero la corrupción, el descenso de la producción de petróleo y las políticas económicas desembocaron en una crisis que se hizo evidente en 2012.

Chávez nombró sucesor a Maduro antes de morir de cáncer en 2013. La crisis política, social y económica del país, enredada con la caída en picado de la producción y los precios del petróleo, marcó toda la presidencia de Maduro. Millones de personas cayeron en la pobreza. La clase media prácticamente desapareció. Y más de $7.7 millones de personas abandonaron su patria.

Albert Williams, economista de la Nova Southeastern University, afirma que la vuelta del sector energético a su apogeo tendría un efecto dramático en un país en el que el petróleo es la industria dominante, provocando la apertura de restaurantes, tiendas y otros negocios. Lo que se desconoce, dice, es si se producirá esa revitalización, cuánto tiempo llevará y cómo se adaptará al cambio de poder un gobierno construido por Maduro.

“Esa es la cuestión del billón de dólares”, dice Williams. “Pero si mejora la industria petrolera, mejora el país”.

El Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de inflación de Venezuela es de un asombroso 682%, la más alta de todos los países de los que dispone de datos. Esto ha disparado el precio de los alimentos por encima de lo que muchos pueden permitirse. El salario mínimo mensual de Venezuela, de 130 bolívares (0,40 dólares), no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 2,15 dólares al día establecido por las Naciones Unidas.

La crisis monetaria llevó a Maduro a declarar una “emergencia económica” en abril.

Usha Haley, economista de la Universidad Estatal de Wichita que estudia los mercados emergentes, afirma que para los más perjudicados no hay signos inmediatos de cambio.

“A corto plazo, la mayoría de los venezolanos probablemente no sentirán ningún alivio económico”, afirma. “Una sola venta de petróleo no arreglará la inflación galopante del país ni el colapso de la moneda. Los empleos, los precios y los tipos de cambio probablemente no cambiarán rápidamente”.

En un país tan convulsionado como Venezuela en los últimos años, los venezolanos están acostumbrados a hacer lo que sea necesario para pasar el día, hasta el punto de que muchos pronuncian la misma expresión

“Resolver”, dicen en español, o “resolverlo”, abreviatura de la naturaleza intrincada de la vida aquí, en la que cada transacción, desde subir a un autobús hasta comprar la medicina de un niño, implica un cálculo delicado.

Aquí, en el mercado, se combinan el olor del pescado, las cebollas frescas y el tubo de escape de los coches. Calderón, abriéndose paso, se enfrenta a unos precios que acaban de dispararse, y afirma que “la diferencia es enorme”, ya que la moneda oficial del país se ha depreciado rápidamente frente a la no oficial, el dólar estadounidense.