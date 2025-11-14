Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Venezuela rechaza comentarios de portavoz del secretario general de la ONU

La denuncia se produjo en momentos de creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra en el Caribe

14 de noviembre de 2025 - 6:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un video divulgado el viernes por la televisión estatal, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, leyó una carta dirigida a António Guterres, secretario general de la organización. (Jesus Vargas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Venezuela catalogó como sesgados los comentarios del vocero del secretario general de las Naciones Unidas en relación con las tensiones con Estados Unidos, país al que Caracas señala de planear un ataque militar para provocar un cambio de régimen en el país sudamericano.

RELACIONADAS

En un video divulgado el viernes por la televisión estatal, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, leyó una carta dirigida a António Guterres, secretario general de la organización, en la que denuncia las declaraciones del portavoz Stephane Dujarric donde se “equiparan injustamente” a Estados Unidos y Venezuela como partes iguales en un llamado a desescalar tensiones.

La misiva indicó que las declaraciones de Dujarric registran una “grave desfiguración de los hechos y una equiparación inmoral entre el agresor y la víctima”.

La denuncia se produjo en momentos de creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe que, según el gobierno de Trump, tienen como objetivo combatir a los cárteles latinoamericanos del narcotráfico.

“La administración estadounidense actúa como agresora, al militarizar la región del Caribe y ejecutar acciones extrajudiciales mientras amenaza al pueblo venezolano”, destacó el escrito.

Las fuerzas militares de Estados Unidos han llevado a cabo desde septiembre una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varios botes que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 75 personas han muerto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico.El gobierno de Estados Unidos aumentó a $50 millones la recompensa por la captura de Maduro y otros 14 líderes que enfrentan un pliego acusatorio federal, en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, por cargos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico, entre otros presuntos crímenes.“La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, ¿oyó?. En el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”, agregó.
1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press

“No es la República Bolivariana de Venezuela la que ha llevado a cabo casi 20 ataques aéreos contra pequeñas embarcaciones de pescadores… en los que más de 70 civiles han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales”, añadió el comunicado.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro exhortó a Guterres a tomar “medidas inmediatas y públicas para aclarar la situación, identificando sin ambigüedades la fuente de la escalada y condenando el provocativo despliegue militar estadounidense”.

Exigió además al secretario general de la ONU que pida al gobierno de Trump el retiro inmediato de sus fuerzas militares en la región y que “cesen sus amenazas de uso de la fuerza”.

El presidente venezolano ha dicho que ese despliegue naval representa una amenaza a la soberanía de Venezuela. El gobierno estadounidense duplicó a inicios de agosto una recompensa de $50 millones por la captura de Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo.

Tags
VenezuelaEstados UnidosONUNicolás MaduroDonald TrumpMar CaribeNarcotráficoPetróleo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 14 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: