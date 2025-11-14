Venezuela rechaza comentarios de portavoz del secretario general de la ONU

Venezuela catalogó como sesgados los comentarios del vocero del secretario general de las Naciones Unidas en relación con las tensiones con Estados Unidos, país al que Caracas señala de planear un ataque militar para provocar un cambio de régimen en el país sudamericano.

En un video divulgado el viernes por la televisión estatal, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, leyó una carta dirigida a António Guterres, secretario general de la organización, en la que denuncia las declaraciones del portavoz Stephane Dujarric donde se “equiparan injustamente” a Estados Unidos y Venezuela como partes iguales en un llamado a desescalar tensiones.

La misiva indicó que las declaraciones de Dujarric registran una “grave desfiguración de los hechos y una equiparación inmoral entre el agresor y la víctima”.

La denuncia se produjo en momentos de creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe que, según el gobierno de Trump, tienen como objetivo combatir a los cárteles latinoamericanos del narcotráfico.

PUBLICIDAD

“La administración estadounidense actúa como agresora, al militarizar la región del Caribe y ejecutar acciones extrajudiciales mientras amenaza al pueblo venezolano”, destacó el escrito.

Las fuerzas militares de Estados Unidos han llevado a cabo desde septiembre una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varios botes que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 75 personas han muerto.

1 / 19 | ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. - The Associated Press 1 / 19 ¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tiene un largo historial de tensiones con Estados Unidos que se han elevado aún más en las últimas semanas luego que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de búques de guerra en las aguas cercanas de ese país para, presuntamente, detener el narcotráfico. The Associated Press Compartir

“No es la República Bolivariana de Venezuela la que ha llevado a cabo casi 20 ataques aéreos contra pequeñas embarcaciones de pescadores… en los que más de 70 civiles han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales”, añadió el comunicado.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro exhortó a Guterres a tomar “medidas inmediatas y públicas para aclarar la situación, identificando sin ambigüedades la fuente de la escalada y condenando el provocativo despliegue militar estadounidense”.

Exigió además al secretario general de la ONU que pida al gobierno de Trump el retiro inmediato de sus fuerzas militares en la región y que “cesen sus amenazas de uso de la fuerza”.