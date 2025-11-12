Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vicepresidenta de Venezuela afirma que Estados Unidos declaró “la guerra” al “planeta entero”

El gobierno de Donald Trump desplegó su ejército al Mar Caribe alegando que su finalidad es enfrentar el narcotráfico

12 de noviembre de 2025 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo que el “extremismo fascista”, como suele llamar a la oposición, quiere entregar los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo y gas, a Estados Unidos, pero- añadió- frente a eso hay un “pueblo organizado”. (Matias Delacroix)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que Estados Unidos decidió declarar “la guerra” al “planeta entero”, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera como un intento para sacarlo del poder.

RELACIONADAS

“Hay un contexto internacional donde Estados Unidos decidió declararle la guerra no a Venezuela, al planeta entero. (...) Y Venezuela tiene que estar preparada”, manifestó la vicepresidenta en un acto de conformación de comités bolivarianos de base, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez dijo que el “extremismo fascista”, como suele llamar a la oposición, quiere entregar los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo y gas, a Estados Unidos, pero- añadió- frente a eso hay un “pueblo organizado”.

“Tenemos que estar listos en momentos de lucha no armada, pero si toca pasar a la lucha armada estar preparados”, instó la vicepresidenta.

Este martes, Maduro ordenó crear los comandos de defensa integral -que agruparán a ciudadanos, militares y funcionarios públicos- para “estar preparados” en caso de una “lucha armada”, en un escenario marcado por la “amenaza” que, según el mandatario, representa la movilización militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.

Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

Además, el Gobierno venezolano anunció este martes un nuevo despliegue militar que incluye “medios terrestres, aéreos, navales, fluviales”, además de sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como “amenazas imperiales”.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro insiste en que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” e imponer en Venezuela una autoridad “títere” con la que Washington pueda “apoderarse” de sus recursos naturales.

Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegó a Latinoamérica este martes.

Tags
Breaking NewsVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: