Aníbal José Torres es el nuevo alcalde de Dorado

El exsenador Aníbal José Torres será el nuevo alcalde de Dorado, al fungir como único aspirante por el Partido Popular Democrático (PPD) a la vacante que surgió tras el fallecimiento de Carlos López Rivera, quien dirigió la poltrona municipal durante 38 años.

“Este evento da paso a una nueva etapa de continuidad, estabilidad y compromiso con el desarrollo de Dorado. Bajo su dirección, el municipio reafirma su rumbo hacia el progreso, la estabilidad administrativa y la visión de futuro que siempre ha distinguido a nuestra gestión municipal”, informó este miércoles la administración municipal, en una publicación en redes sociales, dos horas antes de que el presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera, efectuara una conferencia de prensa pautada para discutir el tema.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) confirmó a El Nuevo Día que este mismo miércoles emitirá una certificación de candidato único. Torres –quien actualmente se desempeña como alcalde interino– debe tomar un adiestramiento de la Oficina del Contralor. Una vez completado, la CEE emitirá la certificación de elección correspondiente.

“Jossie, que no es extraño a este edificio, a esta institución y a esta sala de prensa, ha servido a Puerto Rico por muchos años. Fue seleccionado por el alcalde saliente como quien él deseaba que fuera su sucesor y quien ha asumido ese reto con un gran sentido de propósito y de responsabilidad, y quien ya ha demostrado haberse ganado el afecto y el cariño, sin competencia alguna, de todos los doradeños para que les sirva como su próximo alcalde. Para mí, es un placer, como lo sé que es para todo el pueblo de Puerto Rico, que tengamos a un líder del calibre de Aníbal José Torres dirigiendo al Municipio de Dorado y continuando la obra y honrando el legado de Carlitos López”, comentó Hernández Rivera, desde la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

Por su parte, Torres agradeció la confianza vertida en él por la colectividad y, especialmente, por los doradeños.

“El pueblo de Dorado tiene el compromiso de que ese legado de Carlitos López lo vamos a continuar. En Dorado, no se improvisa. Carlitos se aseguró de tener un plan con una visión extensiva hasta el 2035, con proyectos encaminados, con proyectos por comenzar, con proyectos por inaugurar, que, en los próximos días, meses, años, estaremos llevando a cabo, como sabemos que fue el interés de nuestro alcalde Carlitos López”, destacó Torres.

Por los pasados tres años, Torres se desempeñó como administrador municipal de Dorado, al lado de López Rivera, quien expresó en vida que “su voluntad” era que el exsenador continuara su legado como alcalde.

López Rivera murió el 17 de octubre, a los 67 años, tras anunciar, en mayo, que batallaba contra un cáncer en el hígado. El líder popular administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro.

El lunes, Torres –senador entre 2013 y 2021, y presidente del PPD entre 2018 y 2022– anunció que radicó la documentación requerida para aspirar a la vacante. “Cada gesto, cada palabra y cada abrazo del pueblo me reafirman que el camino a seguir es el del trabajo, la unidad y la continuidad. Juntos seguiremos adelante, con la misma fuerza, pasión y compromiso que caracterizaron la gestión de nuestro alcalde”, expresó en ese momento.