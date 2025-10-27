Aníbal José Torres radica su aspiración a la alcaldía de Dorado

El alcalde interino del Municipio de Dorado, Aníbal José Torres, informó este lunes que radicó toda la documentación requerida para aspirar a la vacante que surgió tras el fallecimiento del alcalde Carlos López, quien dirigió la poltrona durante más de cuatro décadas.

Torres, quien se desempeñaba como Administrador Municipal con López, fue líder de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, cuerpo legislativo en el que figuró entre el 2013 y 2021, mientras que fue presidente de la colectividad entre el 2018 y 2022.

“Con profundo respeto por el legado de nuestro querido alcalde Carlitos López y con el compromiso de continuar su visión Dorado 2035, he radicado oficialmente mi aspiración para servirle a mi pueblo desde la posición de alcalde”, expresó Torres, en comunicado de prensa.

“Durante los pasados tres años he tenido el honor de desempeñarme como Administrador Municipal y de acompañar muy de cerca al alcalde en la ejecución de proyectos que hoy continúan transformando a Dorado en el verdadero Paraíso de Puerto Rico”, agregó.

Sostuvo que ha recibido muestras de apoyo y respaldo de parte de doradeños durante los pasados días.

Entre lágrimas y abrazos solidarios: así se despiden de Carlos López Rivera en Dorado. Acompañado del amor de su familia y del cariño sincero de su gente, Dorado despide este martes a Carlos "Carlitos" López Rivera, quien estuvo por 38 años frente al municipio.

“Cada gesto, cada palabra y cada abrazo del pueblo me reafirman que el camino a seguir es el del trabajo, la unidad y la continuidad. Juntos seguiremos adelante, con la misma fuerza, pasión y compromiso que caracterizaron la gestión de nuestro alcalde”, añadió.

De acuerdo con el comunicado, la decisión de Torres surge del “profundo amor y respeto que siente por su pueblo, y de la responsabilidad de mantener viva la obra y la visión que guiaron al Municipio hacia el desarrollo económico, social y comunitario que hoy distingue a Dorado”.

Torres señaló que “Dorado sigue siendo un ejemplo de planificación, progreso y esperanza”.